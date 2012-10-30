اتمام پروژه های مهر ماندگار مشگین شهر تا پایان امسال

به گزارش خبرنگار مهر، فضائل عزیزی صبح سه شنبه در بازدید از پروژه تصفیه خانه فاضلاب مشگین شهر تصریح کرد: 13 طرح مهر ماندگار برای شهرستان مشگین شهر در نظر گرفته شده که تمامی این پروژه ها تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه اولویت سیاستهای دولت اتمام پروژه های نیمه تمام به خصوص پروژه های مهر ماندگار است، اضافه کرد: به همین منظور لازم است تمامی دستگاههای اجرایی مرتبط با همکار مداوم و مستمر با رعایت سرفصل مسئولیتهای خود در اتمام پروژه ها اهتمام داشته باشند.

عزیزی در خصوص پروژه تصفیه خانه فاضلاب مشگین شهر عنوان کرد: این پروژه تاکنون بیش از 70درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیش بینی می شود تا بهمن ماه سال جاری به بهره برداری برسد.

وی اعتبار اختصاصی به اجرای این پروژه را 38 میلیارد و 280 میلیون ریال عنوان کرد و متذکر شد: مجموع اعتبارات پروژه های مهر ماندگار مشگین شهر سه هزار و 353 میلیارد و 960 میلیون ریال است.

به گفته فرماندار مشگین شهر مراکز بهداشتی درمانی شبانه روزی مرادلو، لاهرود و رضی، گازرسانی به شهرهای مرادلو و قصابه، ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی سبلان، احداث راه اصلی سه راهی صحرا- رضی- امیر کندی و... از جمله پروژه های مهر ماندگار این شهرستان است.

وی احداث شبکه آبیاری و زهکشی احمد بیگلو، سد خاکی آقجالو، تکمیل مدارس شبانه روزی لاهرود و رضی، تصفیه خانه آب مجتمع سبلان و تصفیه خانه فاضلاب مشگین شهر را از دیگر پروژه های مهر ماندگار این شهرستان عنوان کرد.