توجه به آثار دفاع مقدس وظیفه ای خطیر بر دوش مسئولان است

محمد رنجی تبریزی درحاشیه برگزاری کنگره شعر دفاع مقدس در تبریز، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برگزاری جشنواره های ادبی و حماسی مانند کنگره های شعر دفاع مقدس تاثیر به سزایی در ارتقای کیفیت سروده های پایداری و مقاومت دارد و برپایی آنها یادآور حماسه ها و رشادت های رزمندگان و بسیجیان هشت سال دفاع مقدس است.

وی ادامه داد: همچنین این گونه مراسم ها فرهنگ پایداری و مقاومت را در سطح جامعه افزایش داده و موجب آمادگی بیشتر آحاد ملت در زمینه دفاع از کشور خود می شود.

شاعر پیشکسوت تبریزی افزود: شعر دفاع مقدس می تواند تاثیر گذاری خوبی در افکار جوانانی داشته باشد که دوران 8 سال دفاع مقدس را ندیده اند و این 8 سال چندان برای آنان ملموس نیست، بنابراین پرداختن به آثار دفاع مقدس در این مقطع زمانی امریست خطیر که مسئولین باید توجه بیشتری به آن داشته باشند.

وی رویکرد شاعران جوان به حوزه دفاع مقدس را امری ارزشمند دانست و گفت: برگزاری کنگره ها و جشنواره های شعر،بی نهایت میتواند موج آفرین و جریان ساز باشد و افکار شاعران و نویسندگان را متوجه جریانی نماید که پیرامون آنها اتفاق می افتد.

رنجی در ادامه خطاب به شاعران و هنرمندان جوان اظهار داشت: توصیه من به به ادیبان و شاعران جوان این است که درآثار دفاع مقدس تحقیق و تفحص بیشتری داشته باشند و حتی با مراجعه به وصیت نامه ها و زندگی نامه شهیدان که فرهنگ مقاومت و پایداری در آنها به خوبی نهفته شده است، بتوانند شهادت طلبی آنها را درک وفهم نمایند واین مفاهیم را در آثار خود به کار گیرند.