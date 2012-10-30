آغاز ثبت نام کنکور ارشد از ساعت 14 امروز/ زمان اعلام نتایج تکمیل ظرفیت

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال 92 از ساعت 14 امروز سه شنبه 9 آبان ماه در سامانه سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org آغاز می شود.

وی درباره زمان اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سال 91، اعلام کرد که نتایج نهایی پذیرفته شدگان در بهمن ماه سال جاری منتشر می شود.

مشاور عالی سازمان سنجش به آن دسته از داوطلبانی که در تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سال 91 شرکت کرده و تمایل به شرکت در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی 92 هم دارند، تاکید کرد که این دسته از داوطلبان حتماً در آزمون کارشناسی ارشد 92 شرکت کنند.

وی ادامه داد: در صورتیکه در تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 91 پذیرفته نشوند می توانند در آزمون کارشناسی ارشد 92 شرکت کنند.

به گفته توکلی، آن دسته از متقاضیانی که دوره های روزانه، بورسیه و شرایط خاص تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 91 پذیرفته شوند حق شرکت در آزمون کارشناسی ارشد 92 را ندارند.