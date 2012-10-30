روند واگذاری تسهیلات به طرح های توسعه کشاورزی همدان رضایت بخش نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آزاد صبح دوشنبه در کارگروه توسعه بخش کشاورزی استان همدان اظهار داشت: با توجه به سپری شدن هفت ماه از سال، تنها 10 درصد تسهیلات پرداخت شده است.

آزاد با تاکید بر اینکه این نتیجه اصلا خوب نیست و کار باید بهتر از این پیش می رفت، ادامه داد: باید عوامل عودت پرونده ها یا عدم پیگیری متقاضیان توسط جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی مشخص شود.

وی با بیان اینکه اگر شرایط مناسب باشد متقاضی انصراف نمی دهد، ادامه داد: با این شرایط سخت ضامن و بدهی های معوقه، متقاضیان میلی به پیگیری طرح ها ندارند.

علی محمد آزاد گفت: باید با عوض کردن ضامن یا جایگزین کردن وثیقه به جای ضامن مشکلات ضمانت سریع مرتفع شود.

اگر بانک در واگذاری تسهیلات همکاری نداشته باشند با آنها برخورد می شود

علی محمد آزاد با بیان اینکه نتیجه کار باید ایجاد اشتغال باشد، گفت: عملیاتی شدن طرح ها بسیار مهم است و اگر بانک در واگذاری تسهیلات همکاری لازم را نداشته باشند با آنها برخورد می شود.

آزاد افزود: باید قبل از برگزاری جلسات مشکلات مطرح و در جلسات گره کار باز شود نه اینکه مشکلات تازه در جلسات مطرح شود.

وی تأکید کرد: باید در جلسه ای با بانک کشاورزی مشکلات پیش رو حل شود چراکه 18 هزار میلیارد ریال اعتبار از طرف دولت در بانک باید به جای مصرف در جاهای دیگر به دست مردم برسد و مشکلات مردم را حل کند.

آزاد رسیدگی سریع به پرونده هایی که مشکل ندارند و بی بهانه معطل مانده اند را خواستار شد و گفت: آمار دقیق پرونده های ناقص باید ارائه شود.

فرمانداران مشکلات پیش روی طرح های کشاورزی را عنوان کنند

علی محمد آزاد با بیان اینکه باید مشکل ضامن و مدارک زودتر حل شود، از فرمانداران خواست تا مشکلات پیش روی این طرح را مطرح کنند تا در جلسه با رئیس جمهور و وزیر کشاورزی مطرح شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان نیز گزارشی از طرح های مصوب استانی ارائه کرد و گفت: از 1361 طرح مصوب استان همدان1093 مورد به بانک معرفی شده اند.

علیرضا رنجبرضرابی با بیان اینکه 288 مورد از طرحها به بانک معرفی نشده است، گفت: 76 مورد انصراف متقاضی، 129 مورد عدم پیگیری، 13 مورد انجام نشدن کار زمین های کشاورزی، 29 مورد به افراد غیرواگذار شده، 19 مورد عدم پیشرفت فیزیکی کافی و 22 مورد در حال معرفی به بانک است.

188 طرح کشاورزی با مشکل ضامن مواجه است

وی افزود: از 1093 طرح معرفی شده به بانک 329 طرح موفق به عقد قرارداد شده، 465 مورد در دست بررسی، 111 طرح عودتی و 188 طرح با مشکل ضامن مواجه است.

نماینده بانک کشاورزی نیز در این جلسه گفت: از 1093 پرونده که به بانک معرفی شده 329 مورد با 150 میلیارد و 615 میلیون ریال عقد قرارداد شده اند.

عبدالرضا برزویی افزود: 111 طرح عودتی نیز با 80 میلیارد ریال اعتبار به دلیل ممنوعیت در پرداخت تسهیلات، انصراف متقاضی، مشکل در تضامین، بدهی معوقه و عدم پیگیری متقاضی در مورد مقرر بوده است.

وی اضافع کرد: 466 طرح نیز با 659 میلیارد ریال اعتبار در دست بررسی است و 187 طرح نیز با 72 میلیارد ریال اعتبار با مشکل عدم پیگیری متقاضی روبه رو شده است.

بانک کشاورزی در اسدآباد یک ششم کل بدهی استان همدان را دارد

فرماندار اسدآباد نیز گفت: متأسفانه بانک کشاورزی در شهرستان اسدآباد یک ششم کل بدهی استان همدان را دارد زیرا این بانک در سایر شهرستان ها به صورت میانگین 4 شعبه دارد اما در اسدآباد تنها یک شعبه اصلی و یک شعبه فرعی دارد.

ناصر صفایی فرماندار رزن نیز از تصویب 62 طرح از 120 طرح این شهرستان در ستاد استانی خبر داد و گفت: 50 درصد از مصوبات رزن در ستاد استانی مصوب نشده است و از 62 طرح مصوب شده نیز به 14 طرح تسهیلات پرداخت شده است و بانک های شهرستان از تعداد کم طرح های مصوب گله دارند.

فرماندار همدان نیز گفت: در کارگروه توسعه کشاورزی شهرستان همدان بحث ضامن مشکل ساز شده است و کشاورزان اگر کوچک ترین بدهی به بانک داشته باشند کار متوقف می شود.

زمین ها به خاطر عدم دریافت تسهیلات بیکار مانده اند

حسن قهرمانی مطلق افزود: این موضوع در مناطق محروم از جمله قهاوند مشکلات زیادی ایجاد کرده و زمین ها به خاطر عدم دریافت تسهیلات بیکار مانده اند.

فرماندار تویسرکان نیز خواستار اصلاح برخی قوانین شد و گفت: بی اعتمادی مردم به آینده طرح، انرژی بسیاری از ما می گیرد و بانک ها باید بدهی مردم را تا حدودی نادیده بگیرند تا شرایط راحت تر شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان نیز گفت: هیچ کدام از طرح های استان همدان در زمینه آب مشکلی ندارند.

بیشتر دشت های استان همدان ممنوعه است

علی کمندانی افزود: با توجه به اینکه بیشتر دشت های استان همدان ممنوعه است و عمده آب مورد نیاز از آب های زیرزمینی است باید میزان برداشت از 25 مترمکعب در ثانیه افزایش پیدا کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز گفت: بیشتر افرادی که برای طرح های کشاورزی ثبت نام کرده اند بیکاران فصلی هستند و از آنجایی که با کمبود آب و زمین مواجه هستیم، واحدهای کوچک در کنار روستاها می تواند مشکل اشتغال فصلی را حل کند.

مسعود اقلامی افزود: این طرح ها باید در خصوص صنایع کوچک یا صنایع دستی یا طرح های کشاورزی باشد و هنگامی که در کنار روستاها هستند توجیه اقتصادی نیز پیدا می کنند.