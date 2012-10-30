به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید موسوی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان اظهار داشت: از ابتدای اجرای سیستم های تحت فشار در این استان بالغ بر 233 میلیارد ریال اعتبار در این بخش هزینه شده است.

وی تصریح کرد: از سال 69 تا پایان سال گذشته 15 هزار و 177 هکتار سیستم های نوین در استان سمنان اجرا شده که 11 هزار و 239 هکتار طی سال های 87- 69 و در سه سال گذشته نیز سه هزار و 941 هکتار اجرا شده است.

موسوی افزود: در سال جاری نیز اجرای بیش از چهار هزار هکتار سیستم آبیاری تحت فشار در استان سمنان برنامه ریزی شده که برای اجرای دو هزار و 500 هکتار پیمانکار انتخاب شده و مابقی نیز در حال اجرا است.

وی تصریح کرد: در صندوق توسعه بخش کشاورزی استان سمنان بیش از 91 میلیارد ریال برای اجرای طرح های آبیاری تحت فشار پیش بینی شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: تا پایان سال 87 به میزان 55 میلیارد ریال و از سال 88 تاکنون (طی چهار سال اخیر) به میزان 178 میلیارد ریال اعتبار به این امر اختصاص یافته است.

وی بیان کرد: با اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار در استان سمنان حدود 20 میلیون متر مکعب در سال در مصرف آب صرفه جویی شده است که 50 درصد آن موجب بهبود کشت، افزایش تولید در واحد سطح، جبران کم آبی و 50 درصد بقیه صرف افزایش سطح زیر کشت شده است.

موسوی گفت: علاوه بر تامین اعتبار دولتی 35 میلیون ریال بلاعوض برای هر هکتار، پرداخت ما به التفاوت قیمت لوله پلی اتیلن، ارائه تسهیلات هفت درصدی برای تامین خودیاری طرح های آبیاری و ... نیز از راهکارهای تشویقی و حمایتی برای اجرای سیستم های تحت فشار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در خاتمه تصریح کرد: تا کنون چهار هزار و 939 هکتار از مزارع و باغ های شهرستان دامغان، شهرستان شاهرود و میامی چهار هزار و 336 هکتار، شهرستان سمنان چهار هزار و 306 هکتار، شهرستان گرمسار و آرادان یک هزار و 452 هکتار و 144 هکتار در شهرستان مهدیشهر به سیستم های نوین آبیاری مجهز شده است.