نارضایتی روسای بیمارستانهای خصوصی از تعرفه های سال 91

به گزارش خبرگزاری مهر، نظرسنجی با عنوان "چالشهای پیش روی بیمارستان خصوصی از دیدگاه روسا و مدیران بیمارستانهای خصوصی" توسط مرکز بین المللی افکارسنجی سلامت ایران (IHPC) و با نظارت دکتر سید شهاب الدین صدر، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس این مرکز انجام شده است و پاسخهای روسا و مدیران عامل بیش از 55 بیمارستان خصوصی تهران جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

بر این اساس، 94 درصد از جامعه پاسخگویان معتقدند که جایگاه فعلی بخش خصوصی در نظام سلامت کشور عادلانه و مناسب نیست و 6 درصد هم این جایگاه را متوسط ارزیابی کرده‌اند، آنها اعلام نمودند که افزایش حمایتهای دولتی از بیمارستانهای خصوصی منجر به کاهش فشارهای وارده به بیماران و مردم در عرصه سلامت خواهد شد.

84 درصد از آنان با اعتقاد به عدم کفایت سرمایه‌گذاری و جلب سرمایه‌گذار برای تقویت بخش خصوصی حوزه سلامت، از دولت و مسوولان خواسته اند با اصلاح نگرش نسبت به فعالیت بخش خصوصی در عرصه بهداشت و درمان و اتخاذ سیاستهای تشویقی و فراهم نمودن بسترهای لازم، سعی در افزایش سرمایه گذاریها در بخش سلامت نمایند.

در بخش دیگری از نتایج این نظرسنجی آمده است که 98 درصد پاسخگویان معتقدند که دولت پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها از بیمارستانهای خصوصی حمایت کافی نداشته و خواستار حمایت بیشتر نهادهای حاکمیتی از بیمارستانها و مراکز درمانی خصوصی به منظور ارایه خدمات بهتر به مردم و بیمارن و کاهش فشارهای وارده به آنها شده اند.

همچنین 68 درصد از پاسخگویان معتقدند که تورم بر کیفیت خدمات بیمارستانهای خصوصی تأثیر خیلی زیادی داشته است و 18 درصد هم معتقدند این تأثیر زیاد بوده است بنابراین 86 درصد از رؤسای بیمارستانهای شرکت‌کننده در این نظر سنجی معتقدند که رشد تورم رابطه مستقیمی با کیفیت خدمات بیمارستانهای خصوصی دارد.

بیش از 92 درصد رؤسای بیمارستانهای خصوصی معتقدند که اختلال در بازار ارز در حد بسیار زیادی در کیفیت خدمات ارائه شده به مردم توسط بیمارستانهای خصوصی مؤثر است و از مسئولان دولتی خواسته اند نسبت به این واقعیت توجه جدی داشته باشند.

92 درصد از روسا و مدیران بیمارستانهای خصوصی تهران اعلام داشته ‌اند که به هیچ وجه از رشد تعرفه‌های بخش خصوصی در سال 91 رضایت ندارند و این میزان رشد را غیر عادلانه ارزیابی نموده‌اند، 8 درصد هم این میزان رشد را متوسط ارزیابی کرده اند.

66 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی معتقدند که اجرای قانون الزام پزشکانی به فعالیت در بخشهای دولتی یا خصوصی در فعالیتهای بیمارستانهای خصوصی اخلال ایجاد خواهد نمود. 96 درصد از آنان از نحوه تعامل سازمانهای بیمه ای با بیمارستانهای خصوصی ناراضی بوده و خواستار بازنگری فوری در آن شده اند.

60 درصد از پاسخگویان در این نظر سنجی در خصوص نحوه اجرای طرح اعتبار بخشی بیمارستانهای خصوصی و دولتی که توسط وزارت بهداشت اجرا می شود، ابراز نارضایتی کرده‌ و 28 درصد نیز گزینه متوسط را انتخاب کرده اند.

80 درصد رؤسای بیمارستانهای خصوصی از عملکرد رسانه ملی در برخورد با مسائل بخش خصوصی حوزه سلامت اعلام نارضایتی کرده اند.

92 درصد از رؤسای بیمارستانهای خصوصی اعلام کرده اند که سازمان نظام پزشکی بیشترین تعامل و همکاری را با آنان داشته و 8 درصد هم وزارت بهداشت را در این خصوص انتخاب کرده اند اما هیچکدام از پاسخگویان سازمان تامین اجتماعی را بعنوان سازمان همراه و همکار بیمارستانهای خصوصی تهران انتخاب نکرده اند.

نتایج این نظرسنجی حاکی از ضرورت حمایت جدی و عملی دولت و مسئولان از بخش خصوصی و دولتی درمان بویژه بیمارستانهای خصوصی است تا با کاهش مشکلات حوزه سلامت و ارایه خدمات مطلوب به بیماران، شاخصهای بهداشتی و درمانی کشور بهبود یابد و سهم پرداخت از جیب مردم در بخش درمان نیز منطقی شود.