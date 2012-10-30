مقابل فولاد حتی یک اشتباه هم برای صبا خطرساز است

ناصر بختیاری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی سه چهار روز اخیر که از بازی با آلومینیوم هرمزگان در هفته سیزدهم لیگ برتر تا کنون زمان در اختیار داشتیم، ما از این فرصت برای بازسازی توان جسمی بازیکنان و رفع نقاط ضعف استفاده کردیم.



وی تصریح کرد: با توجه به اینکه باید روز چهارشنبه در هفته چهارشنبه برابر تیم فولاد خوزستان به میدان برویم، تمرینات در روزهای اخیر را بر روی این بازی متمرکز و راه‌های شکست دادن حریف خود را بررسی و تمرین کردیم.



صبای قم برای کسب ششمین پیروزی به مصاف فولاد می‌رود



مربی تیم فوتبال صبای قم در پاسخ به اینکه آیا صبای قم برای کسب ششمین پیروزی این فصل به مصاف فولاد خوزستان می‌رود؟‌ عنوان داشت: کسب سه امتیاز در خانه برابر فولاد خوزستان بسیار با اهمیت و ارزشمند است و بازیکنان ما برای دستیابی به این هدف با انگیزه اند.



وی یاد آور شد: با این تفاسیر قطعا قوی و با انگیزه بازی کرده و معتقدم بازیکنان ما اگر مشکل و مانع خاصی پیش نیاید، مانند دیدار با آلومینیوم هرمزگان موفق بوده و برای ششمین بار در این فصل پیروز از زمین مسابقه خارج می‌شوند.



بختیاری زاده در ادامه به بیان نقاط ضعف و قوت فولاد خوزستان پرداخت و تصریح کرد: حریف این هفته ما از سرعت بازی بسیار بالایی برخودار بوده و در چهار پنج بازی اخیر نیز نشان دادند که برای تک تک حریفان لیگ برتر حریف خطرناکی هستند.



دیگر به راحتی در خانه امتیاز از دست نمی دهیم



وی با بیان اینکه این تیم هم اکنون در فاصله چهار امتیازی جدول قرار داشته و جایگاه آنها نشان دهنده توانایی بالای بازیکنان صبای قم است، بیان داشت: برای پیروزی مقابل فولاد خوزستان برنامه داریم و دیگر به راحتی در خانه امتیاز از دست نمی دهیم.



مربی تیم فوتبال صبای قم تاکید کرد: با این وجود کادر فنی صبا به تک تک بازیکنان ایمان دارد و برای شکست دادن فولاد خوزستان با هدف و برنامه مشخص به میدان می‌رویم ما شناخت خوبی نسبت به نقاط ضعف فولاد به ویژه در خط دفاعی این تیم داریم.



وی در پایان بیان داشت: ما در بازی چهارشنبه شب از هفته چهاردهم لیگ برتر برای برد به میدان می‌رویم و برای رسیدن به این هدف نیز برنامه داشته و بازیکنان صبای قم با آمادگی بالا برای اجرای برنامه‌های کادر فنی به میدان می‌روند.



