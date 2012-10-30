بهره برداری از شبکه ملی سلامت/ افتتاح قلب شبکه ملی اطلاعات

به گزارش خبرنگار مهر، راه اندازی شبکه ملی سلامت یکی از تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه است که زیرساخت ارتباطی را میان مراکز بهداشتی، تشخیصی و درمانی سراسر کشور و برقراری ارتباط میان این مراکز ممکن می کند. همچنین تبادل اطلاعات به صورت الکترونیکی و ارائه خدمات الکترونیکی سلامت در کشور از طریق این شبکه فراهم می شود.

حسین ریاضی- مشاور وزیر بهداشت و مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مراسم بهره برداری از این شبکه از اتصال بیش از 4 هزار مرکز بهداشتی درمانی به این شبکه خبر داد و تاکید کرد: این شبکه مختص حوزه دولتی نبوده و بخش غیر دولتی و کسب و کارهای مربوط به این حوزه نیز می توانند از خدمات این شبکه استفاده کنند.

وی با اشاره به خدمات الکترونیکی مختلفی که در حوزه سلامت بر روی شبکه این شبکه ملی قابل ارائه است، تصریح کرد: سامانه پرونده الکترونیکی سلامت، دوره های آموزش مجازی ، کتابخانه الکترونیکی پزشکی ، مشاوره پزشکی از راه دور و سامانه های علمی پژوهشی از جمله خدماتی است که در بستر شبکه ملی سلامت ارائه خواهد شد.

ریاضی راه اندازی این شبکه را به عنوان قلب شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و گفت: تا پایان سال جاری بیش از 15 هزار نقطه بهداشتی درمانی به این شبکه متصل خواهد شد.

مشاور وزیر بهداشت یکی از شاخص های سازمان بهداشت جهانی را در زمینه میزان توسعه یافتگی کشورهای دنیا در حوزه سلامت الکترونیکی، تعداد مراکز بهداشتی درمانی دارای زیر ساخت ارتباطی پرسرعت عنوان کرد و گفت: در این شبکه 9.4 گیگابیت در ثانیه پهنای باند اینترنت در دو بستر ADSL و فیبر نوری دریافت کرده ایم. همچنین تاکنون حدود53 درصد خانه های بهداشت، 12 درصد مراکز روستایی درمانی و 11 درصد اورژانس ها و بیمارستان ها به این شبکه متصل شده است.

مجری پروژه شبکه ملی سلامت با اشاره به استان های مازندران، گلستان، سمنان و قم که در زمینه این پروژه با سرعت بیشتری پیش رفته اند ادامه داد: امنیت سرعت دسترسی بالا، هزینه بسیار پایین تر نسبت به اینترنت و عدم وابستگی به اینترنت از جمله مزایای شبکه ملی سلامت است.

به گفته وی امکان استفاده از این بستر برای حدود 50 هزار مرکز بهداشتی، تشخیصی و درمانی کشور وجود داشته و سعی شده در وهله اول مراکز سلامت دولتی که تعداد آنها به حدود 26 هزار مرکز می رسد به این سامانه متصل شوند با توجه به اینکه بسیاری از مراکز دولتی و مناطق دورافتاده و روستاهای فاقد امکانات مخابراتی کافی به ارائه خدمات می پردازند اجرای مرحله اول این طرح شامل اتصال 15 هزار مرکز سلامت تا پایان امسال خواهد بود.

ریاضی با تاکید بر اینکه معادل 100 میلیارد ریال اعتبار برای این پروژه در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: تاکنون مبلغ 83 میلیارد ریال برای این پروژه تامین اعتبار شده و از وزارت ارتباطات خواست که مابقی این اعتبار این پروژه تخصیص دهد.

وی همچنین خواستار توسعه آی سی تی روستایی و رفع کمبود امکانات مخابراتی در خانه های بهداشت مناطق روستایی شد.