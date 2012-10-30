تصویر قدرتمندترین ابر رایانه جهان/ توان محاسباتی غیرمنتظره در حوزه انرژی

به گزارش خبرگزاری مهر، آزمایشگاه ملی اوک ریج وزارت انرژی آمریکا می گوید این ابررایانه که تایتان نام دارد می تواند 20 هزار تریلیون محاسبه را در ثانیه انجام دهد و توان محاسباتی غیرمنتظره ای را برای تحقیقات در انرژی، تغییرات اقلیم، موتورهای کارا مواد و دیگر زمینه های تحقیقاتی دارد.

تایتان 10 برابر قدرتمند تر از ابررایانه پیشین این آزمایشگاه موسوم به جاگوار است.

این سیستم حاوی 18 هزار و 688 نود (node) است که هر کدام ترکیبی از پردازشگرهای 16 هسته ای AMD Opteron 6274و واحد پردازش گرافیک NVIDIA Tesla K20است.

این ترکیب به تایتان امکان می دهد تا فضایی معادل جاگوار اشغال کند در حالی که میزان بسیار اندکی بیش از این ابررایانه برق مصرف خواهد کرد.

جف نیکلاس مدیر این آزمایشگاه گفت: یکی از چالش های ابررایانه های امروزی، میزان برق مصرفی است. ترکیب واحد پردازش گرافیک(GPU) و CPUدر یک سیستم واحد، برق کمتری نسبت به CPUهای تنها مصرف می کند و در نتیجه آلودگی های زیست محیطی کمتری به جا می گذارد.

تایتان می تواند فرایندهایی که انجام آنها یک تا پنج سال طول می کشد را طی یک روز انجام دهد. جاگوار محاسبات سه ماهه را طی یک روز انجام می دهد.