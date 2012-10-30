محمد احمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تیمش با آلومینیوم هرمزگان تاکید کرد: هرچند بعد از بازی با راه آهن بیشتر از دو جلسه مفید تمرین نکرده‌ایم ولی بازیکنان ما وضعیت خوبی دارند و از نظر بدنی آماده بازی هستند. امیدوارم زمین هم شرایط خوبی داشته باشد تا همه چیز برای بازی فراهم باشد.

وی با دشوار دانستن این مسابقه تصریح کرد: من در این دو روز مدام به بازیکنانم تاکید کردم که نکند آلومینیوم را دست کم بگیرید و انرژی کمتری نسبت به بازی‌های گذشته برای این مسابقه بگذارید. ما نباید فکر کنیم پیروزی بر آلومینیوم از الان در دسترس است.

احمدزاده یادآور شد: شاید بازی با آلومینیوم از سه مسابقه گذشته ما سخت‌تر باشد. چرا که پیش بینی ما این است که آلومینیوم برای کسب یک امتیاز به انزلی می‌آید و ما هم باید تلاش کنیم لایه‌های دفاع این تیم را بشکنیم. به همین خاطر نیاز است که تماشاگران هم حوصله داشته باشند.

وی در پایان درباره اینکه چه اتفاقی افتاده که ملوان پس از حضور شما 9 امتیاز پشت سر هم کسب کرده است، گفت: این مسئله به تلاش بازیکنان بر می‌گردد نه اینکه من کار خاصی انجام داده باشم. من فقط به لحاظ روانی بازیکنان را آماده نگه داشتم و تفکر و روحیه پیروزی را به آنها منتقل کرده‌ام.

تیم فوتبال ملوان انزلی فردا چهارشنبه در چارچوب مسابقات هفته چهاردهم لیگ برتر در ورزشگاه خود میزبان آلومینیوم هرمزگان است.