رد رشوه 86 میلیون ریالی توسط ماموران انتظامی فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر کشاورز در تشریح این خبر گفت: ماموران انتظامی شهرستان کازرون فردی را که در آن شهرستان اقدام به تهیه و توزیع موادمخدر می کرد شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی وی را دستگیر کردند، این فرد برای اغفال ماموران و رهایی از چنگال قانون اقدام به پرداخت مبلغ 30 میلیون ریال وجه نقد به عنوان رشوه به ماموران کرد که ماموران صحیح العمل ضمن رد رشوه مراتب را جهت انعکاس به مقام قضایی صورت جلسه کردند.

وی ادامه داد: در اقدامی دیگر ماموران اکیپ گشت خودرویی پلیس راه شیراز –کازرون به یک دستگاه پژو پارس مظنون و پس از متوقف کردن خودرو در بازرسی از آن 72 گرم شیشه که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود کشف کردند.

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی فارس افزود: این قاچاقچی برای اغفال مامور و رهایی از چنگال قانون اقدام به پرداخت مبلغ 50 میلیون ریال وجه نقد به عنوان رشوه به ماموران کرد که ماموران صحیح العمل ضمن رد رشوه مراتب را جهت انعکاس به مقام قضایی صورت جلسه کردند.

سرهنگ کشاورز اظهار کرد: ماموران پاسگاه دولت آباد فرماندهی انتظامی داراب نیز پس از آنکه از طریق گزارش های مردمی مطلع شدند یک دستگاه بونکر حامل گازوئیل قاچاق در مسیر زرین دشت –دولت آباد در حال حرکت است با استقرار در طول مسیر کامیون آن را متوقف و در بازرسی از آن متوجه شدند کامیون حامل مقدار 3 هزار و 500 لیتر گازوئیل قاچاق است.

وی گفت: پس از دستگیری راننده خوردو، وی برای اغفال مامور و فرار از چنگال قانون اقدام به پرداخت مبلغ شش میلیون و 650 هزار ریال وجه نقد به عنوان رشوه به ماموران می کند که این ماموران صحیح العمل نیز ضمن رد رشوه مراتب را جهت انعکاس به مقام قضایی صورت جلسه کردند.

کشف کالای قاچاق در 4 شهر استان فارس

در بازرسی ماموران انتظامی استان فارس از چهار دستگاه خودرو و یک باب منزل در چهار شهرستان این استان مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق کشف شد.

ماموران انتظامی فارس طی 24 ساعت گذشته در شهرستان های لامرد، فسا، خرم بید و کازرون موفق شدند دو دستگاه اتوبوس و دو دستگاه خودرو سواری حامل کالای قاچاق را شناسایی و متوقف کنند.

در بازرسی از یک باب منزل تعداد30 تن و 200 کیلوگرم برنج خارجی قاچاق، یکصد هزار نخ سیگارت خارجی ، 500 بسته تنباکو، 281 ثوب البسه و 185 طاقه پارچه خارجی قاچاق کشف و ضبط و در این رابطه تعداد چهار نفر قاچاقچی کالا را دستگیر کردند.