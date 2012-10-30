جولان موتورسواران کیف قاپ در مرکز شهر

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که بارها شاهد وقوع کیف قاپی و زورگیری در محدوده مرکزی شهر بودیم، دقایقی قبل نیز دو سارق موتورسوار با حمله به زن میانسالی کیف وی را سرقت کردند.

در این حادثه که دقایقی قبل در خیابان سپهبد قرنی نیز رخ داد، دو پسر موتورسوار هنگامیکه زن میانسال قصد خرید دارو را داشت به وی حمله کرده و کیف او را که حاوی عابربانک، مقادیر زیادی پول و انگشتر بود را سرقت کردند و این زن دچار شک و ترس شد.

هنوز با گذشت 15 دقیقه از وقوع سرقت ماموران پلیس در محل حاضر نشده اند.

پیش از این خبرگزاری مهر بارها نسبت به افزایش سرقت در محدوده کلانتری 107 فلسطین و محدوده مرکزی شهر توسط چند جوان موتورسوار هشدار داده بود.