افتتاح نمایشگاه عرضه محصولات داخلی در کنگان با 70 غرفه

تیمور یزدان شناس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری این نمایشگاه، اظهار داشت: برای ایجاد فضایی توام با آرامش و ثبات در بازار کنگان، تصمیم به راه اندازی این نمایشگاه گرفتیم.

وی افزود: از خصوصیات مثبت و بارز این نمایشگاه عرضه انواع و اقسام کالاهای تولید داخل کشور است که البته ما نیز در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولیدات داخلی، با رغبت فراوان اقدام به راه اندازی این نمایشگاه کردیم.

فرماندار کنگان گفت: یکی دیگر از مشخصه‌های تحسین برانگیز این نمایشگاه که بسیار مورد تاکید ما نیز بود، عدم وجود کالای چینی در آن است. برای تحقق موضوع اقتصاد مقاومتی باید ضمن بالا بردن تولید محصولات داخلی باید خودمان نیز این محصولات را خریداری و مصرف کنیم و به عبارتی فرهنگ مصرف محصولات داخلی را تقویت کنیم.

وی با اشاره با اینکه هم وطنانمان از نقاط مختلف کشور محصولات استان‌های خود را برای عرضه در این نمایشگاه آورده اند، گفت: در این نمایشگاه از روغن، گل طبیعی، گلاب و عرقیات، عطرهای ناب گل محمدی و کفش گرفته تا شکر و ...با قیمت مناسب عرضه می‌شود که همشهریان می‌توانند با حضور در این مکان، اقلام مورد نیاز خود را تهیه کنند.

یزدان‌شناس با اشاره به غرفه فرهنگی این نمایشگاه، افزود: این غرفه نیز در اقدامی بجا، محصولات خود را با 40 درصد تخفیف عرضه می دارد. به ازای خرید یک جلد مفاتیح الجنان از این غرفه، یک جلد قرآن کریم یا کتابی دیگر هدیه داده می شود.

وی با عنوان این مطلب که این نمایشگاه به مدت 10 روز در بندر کنگان برگزار می شود، خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه علاوه بر هم وطنانمان از استان‌های مختلف کشور، از استان بوشهر و شهرستان کنگان نیز در غرفه‌های این نمایشگاه حضور دارند.

در پایان از اداره بازرگانی شهرستان و همچنین شهرداری بندر کنگان بخاطر همکاری و هماهنگی‌های انجام شده برای استقرار این نمایشگاه کمال تشکر را دارم و از همین جا از مردم برای خرید مناسب از این نمایشگاه دعوت به عمل می‌آورم.