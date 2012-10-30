دفتر مجلات تخصصی پیام نور فارس گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس، رئیس دانشگاه پیام نور شیراز، سرپرست دانشگاه پیام نور خرامه و جمعی از اعضاء هیئت علمی و مدیران پیام نور مرکز شیراز، دفتر مجلات تخصصی استان فارس در ساختمان غدیر پیام نور شیراز افتتاح شد.

سعید مظلومیان رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس در این خصوص گفت: در راستای توسعه فعالیتهای پژوهشی و رشد تولیدات علمی در دانشگاه ،انتشار مجلات تخصصی در رشته های مختلف در دستور کار دانشگاه قرار گرفته و استان فارس نیز در ایجاد اولین مجله تخصصی در حوزه تعلیم و تربیت تحت عنوان آموزش و یادگیری پیگیری و اقدام کرد و دبیرخانه این نشریه تخصصی در استان فارس افتتاح شد.

وی با معرفی دکتر صیف به عنوان مدیر داخلی این نشریه ، افزود:برای این نشریه یک سایت طراحی شده و کلیه مراحل ارسال ،داوری و اعلام نتایج مقالات به صورت غیر حضوری و الکترونیکی انجام می شود و هیچ نیازی به مراجعه حضوری یا پست کردن مقالات و مکاتبات کاغذی نیست.

مظلومیان گفت: برای این نشریه تاکنون حدود 80 مقاله ارسال شده که همگی در دست داوری است و داورانی از دانشگاه پیام نور ،دانشگاه شیراز و سایر دانشگاهها مشغول به کار داوری هستند که به زودی اولین شماره این نشریه آماده چاپ خواهد شد.

وی همچنین یادآورشد: اقدامات برای اخذ مجوز مجلات تخصصی دیگری از جمله ، مجله تخصصی فیزیک، ریاضی، آموزشهای الکترونیک و از راه دور شروع شده که امیدواریم هرچه زودتر این مجلات نیز مجوز لازم را اخذ و فعالیت خود را شروع کنند.

مظلومیان هدف از راه اندازی دفتر مجلات تخصصی را رشد تولیدات علمی، توسعه فعالیت های پژوهشی اعضاء هیئت علمی و ایجاد زمینه و بستر لازم برای انعکاس نتایج پژوهش های اعضاء هیئت علمی و دانشجویان، به ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی عنوان کرد.

وی افزود: مجلات تخصصی با ایجاد فرصت مناسب برای انعکاس نتایج پژوهشها ،پایان نامه ها ومطالعات اساتید و دانشجویان می توانند نقش بسزایی در رشد علمی دانشگاه داشته باشند و انگیزه بالایی برای دانشجویان در راستای انجام کارهای تحقیقاتی و فعالیت های علمی ایجاد کند.

رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس با اشاره به راه اندازی و توسعه دوره دکتری در مرکز شیراز و دوره های کارشناسی ارشد در مراکز و واحدهای استان، اضافه کرد: راه اندازی مجلات تخصصی برای چاپ مقالات و گزارشهای تحقیقاتی دانشجویان و اساتید از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است.

برگزاری کارگاه آموزشی مکانیک در دانشگاه پیام نور شیراز

انجمن علمی دانشجویی مکانیک کارگاه آموزشی ویژه دانشجویان ورودی جدید برگزار کرد.

به همت انجمن علمی و دانشجویی دانشگاه پیام نور شیراز ، یک دوره کارگاه آموزشی مهندسی مکانیک ویژه دانشجویان ورودی جدید با حضور مدیرگروه رشته مکانیک، در سالن غدیر دانشگاه برگزار شد.

این کارگاه آموزشی با هدف آشنایی دانشجویان ورودی جدید با رشته مهندسی مکانیک خودرو و همچنین آینده شغلی و بازار کار رشته مهندسی مکانیک خودرو برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی دکتر ابراهیمی مدیر گروه رشته مهندسی مکانیک خودرو به بیان تاریخچه رشته مهندسی خودرو و آینده شغلی این رشته پرداخت و دانشجویان سوالات خود را در زمینه آموزشی، پژوهشی و ادامه تحصیل دررشته مهندسی مکانیک مطرح کردند. در این کارگاه آموزشی عضو گیری از دانشجویان ورودی جدید برای عضویت در انجمن علمی ،مهندسی مکانیک دانشگاه پیام نور شیراز، انجام شد.

برگزاری نمایشگاه تخصصی کتابهای مرجع خارجی در دانشگاه پیام نورشیراز

نمایشگاه تخصصی کتابهای مرجع به زبان لاتین در پیام نور شیراز برگزار شد.

دومین نمایشگاه تخصصی کتابهای مرجع به زبان لاتین در گروههای علوم پایه ، علوم انسانی و فنی و مهندسی، در سالن غدیر دانشگاه پیام نور شیراز برگزار شد.

این نمایشگاه با هدف پویایی بیشتر اساتید و دانشجویان و همچنین غنی تر شدن و به روز شدن کتابخانه دانشگاه پیام نور شیراز به مدت یک هفته و با مشارکت شرکت نگارستان کتاب آبی تهران و کتابخانه دانشگاه پیام نور شیراز به مدت یک هفته دائر است. درنمایشگاه تخصصی کتابهای مرجع 250 عنوان کتاب از ناشران معتبر بین المللی از سال 2010 تاکنون در معرض دید بازدید کنندگان قرار گرفته است.