10 درصد جمعیت دامی کشور در آذربایجان شرقی قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکترمسعود محمدیان امروز درگردهمایی مدیران کل دامپزشکی منطقه یک کشور در تبریز، به نقش دامپزشکی در دستیابی به تولید کمی و کیفی محصولات دامی اشاره کرد و افزود: بخشی از برنامه های ارتقاء کیفی تولیدات دامی بر عهده دامپزشکی است.

وی ارزش تولیدات سالانه محصولات دامی در این استان را 15هزار میلیارد ریال اعلام کرده و افزود: همچنین از یک میلیون و200 هزار هکتار اراضی کشاورزی آذربایجان شرقی سالانه بیش از چهار میلیون و500 هزار تن محصول تولید می شود.

دکتر محمدیان با بیان اینکه حمایت از رشد کمی و کیفی تولیدات دام ، اجرای طرحهای حمایتی از جمله توسعه پوشش بیمه ای تولیدات زیر بخش و دیگر موارد در حال انجام و پیگیری است افزود: آذربایجان شرقی با دارا بودن 9 میلیون و 31 هزار واحد دامی که 10 درصد واحد دامی کشور را شامل می شود از این حیث رتبه سوم کشور را داراست و با تولید سالانه یک میلیون و 29هزار تن محصولات دامی و بیش از 4 هزار تن محصولات شیلاتی ، که 8/7 درصد کل تولید محصولات دامی کشور را شامل می شود ، یکی از مهمترین استانهای شمالغرب کشور در تولید محصولات دامی به شمارمی رود.



تولید داخلی 95 درصد نیاز کشور به داروهای دامی



معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور از تولید داخلی 95 درصد نیاز کشور به داروهای دامی خبردادو گفت: البته 60 درصد مواد اولیه این تولیدات از خارج تامین می شود.

دکتر سیدمصطفی عزیزیان در جلسه مجمع مدیران کل دامپزشکی منطقه یک کشور با اشاره به اینکه سطح کیفی آزمایشگاه های دامپزشکی یکسان نیست، افزود: برخی آزمایشگاه ها با استانداردها فاصله دارند لذا ارتقای کیفی آزمایشگاه های دامپزشکی از برنامه های این سازمان است.

وی با بیان اینکه آزمایشگاه های دامپزشکی سهم مهمی در سلامت و کیفیت تولیدات دامی دارند، اظهار امیدواری کرد با تدوین نظام جدیدی به انتظارات موجود پاسخ داده شود.

یک نفر متخلف صید غیرمجاز ماهی در هشترود دستگیر شد



رئیس محیط زیست هشترود و چاراویماق گفت: یک نفر متخلف صید غیرمجاز ماهی و فاقد پروانه در هشترود دستگیر شد.



علی اسماعیلی، افزود: این فرد در پی گشت زنی ماموران محیط زیست و پاسگاه انتظامی نظرکهریزی هشترود و چاراویماق دستگیر و در این اقدام هزار و 250 قطعه ماهی صید شده کشف و ضبط شد.



وی ادامه داد: این ماهی ها از نوع سیاه و سفید رودخانه ای، خیاطی و زردپر بود و در این عملیات علاوه بر صیاد، فردی که این ماهی ها را برای فروش در تهران، بارگیری کرده بود دستگیر شد.

تشکیل 150 پرونده برای متخلفان واحدهای صنفی در مراغه



سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مراغه گفت: با توجه به وفور کالاهای اساسی در بازار و ذخیره مناسب توسط دولت، مردم در حدنیاز خرید کنند. ‏



باقر اصل نجاری افزود: در خصوص کالاهای اساسی، بازار در وضعیت مطلوبی قرار دارد و مردم می توانند به اندازه نیاز خود کالا بخرند و از انباشت خانگی در خصوص کالاهای اساسی خودداری کنند .



وی افزود : در مجموع با افزایش 35 درصدی بازرسی ها در مهرماه و هفته اول آبان سال جاری نسبت به شهریور ، 800 بازرسی از واحدهای صنفی ‏انجام و 150 پرونده برای متخلفان تشکیل شده که ارزش ریالی پرونده ها 130 میلیون ریال است.