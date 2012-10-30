  1. اقتصاد
۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۳۷

چمنی خبر داد:

توزیع شیر رایگان در مناطق زلزله زده به مدت 6 ماه

مشاور صنایع شیر ایران با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی در زمینه افزایش میزان سرانه مصرف شیر و لبنیات در کشور از اجرای طرح توزیع 3 هزار عدد شیر پاکتی استریل 150 سی سی برای کودکان زیر شش سال در منالطق زلزله زده آذربایجان شرقی به مدت شش ماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار اعزامی  مهر به استان آذربایجان شرقی، حسین چمنی امروز سه شنبه در جشنواره مهر سلامت که در شهرستان ورزقان استان آذربایجان شرقی برگزار شد، اظهار داشت: با برنامه ریزی انجام شده از اول مهر ماه سال جاری توزیع سه هزار عدد شیر پاکتی استریل 150 سی سی برای کودکان زیر 6 سال در مناطق زلزله زده آغاز شده است.

وی افزود: این اقدام که با همکاری انجمن خیریه تولد دوباره و شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی انجام شده است، به مدت شش ماه ادامه خواهد داشت.

به گفته چمنی، کل مبلغ در نظر گرفته شده برای اجرای این طرح درحدود 155 میلیون تومان است که 45 درصد  هزینه آن برعهده انجمن خیریه تولید دوباره و 55 درصد مابقی برعهده شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی است.

مشاور صنایع شیر ایران در ادامه با بیان اینکه 70 درصد بروز بیماری ها، ناشی از تغذیه بد و کمبود کلسیوم است، گفت: بر اساس آمار به دست آمده، 230 نفر در زلزله آذربایجان شرقی جان خود را از دست داده اند که بر اساس آن می توان گفت که در هر ساعت 2.3 نفر به خاطر عارضه پوکی استخوان جان خود را از دست می دهند به طوری که میزان تلفات در هر 4 روز ناشی از عارضه پوکی استخوان  معادل تلفات زلزله آذربایجان شرقی است.

وی با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی برای افزایش میزان شیر و لبنیات در کشور گفت: مسئولان امر می بایست برای سالم سازی نسل‌های آینده برنامه دراز مدتی را برای استفاده از شیر و لبنیات در نظر بگیرند تا از این رهگذر نیز میزان سرانه مصرف شیر و لبنیات در کشور افزایش یابد.

به گفته چمنی، همچنین در نخستین روزهای وقوع زلزله در استان آذربایجان شرقی انواع و اقسام محصولات و مواد غذایی به ارزش بالغ بر 100 میلیون تومان از طریق این شرکت به مناطق زلزله زده ارسال شد.

کد مطلب 1731995

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