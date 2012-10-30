مدیریت زمان در اجرا پروژه های زنجان مورد توجه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال افزود: در سال گذشته 52 هزار اشتغال ایجاد شد که تعهد امسال اشتغال 24 هزار و 912 نفری است و بای دمدیران دستگاه های اجرایی و بانک ها نسبت به انجام تعهد اشتغال تلاش کنند.

وی توجه به زمان بندی در اجرای طرح های اشتغالزایی را بسیار مهم اعلام کرد و ادامه داد: تابلوی راهنمای تحقق اشتغال در استان زمان بندی طرح های اشتغالزایی است و زمان را نباید از دست داد و باید نهایت استفاده از زمان را برد.

استاندار زنجان گفت: ده درصد از منابع ریالی صندوق توسعه ملی به طرح های صنعت اختصاص یافته و ده درصد به بخش کشاورزی که رقم قابل توجهی است و در این راستا باید بخش کشاورزی از این ظرفیت به خوبی استفاده کند.

رئوفی نژاد شرایط اقتصادی را در تصمیم گیری سرمایه گذاران و مجریان طرح بسیار موثر دانست و گفت: طرح ها با حساسیت پیگیری شوند چرا که طرح های بزرگ و کوچک در شرایط اقتصادی فعلی تاثیر بسزایی در توسعه استان دارند.

وی یاد آور شد: سیستم بانکی و مدیران دستگاه های اجرایی باید برای تحقق اشتغال در استان برنامه ریزی کنند.

استاندار زنجان افزود: سیستم بانکی باید طرح ها را موردی و به تفکیک پیگیری کنند و مشکلات طرح ها را بررسی کرده و حل کنند.

