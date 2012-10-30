100 درصدسهام "موسسه همیاران" متعلق به سازمان همیاری شهرداریها است

فردین پریزن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 100 درصد سهام موسسه تجاری همیاران متعلق به سازمان همیاری شهرداری های این استان است.

وی تصریح کرد: موسسه همیاران با توجه به افزایش حجم کار ناشی از اجرای وظایف سازمان همیاری شهرداری ها این استان به منظور انجام بخشی از وظایف آن سازمان با استقبال مالی و اداری از طریق فعالیت های اقتصادی و تجاری تاسیس و برابر مفاد اساسنامه اداره میشود.

پریزن ادامه داد: موسسه همیاران می تواند به کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری و بازرگانی مبادرت نماید.

وی با بیان اینکه اقدامات زیادی در موسسه تجاری همیاران استان انجام گرفته است، بیان داشت: این موسسه توانسته با قبول نمایندگی از سازمان صنعت،معدن و تجارت اقلامی مانند میوه، برنج، حبوبات، مصالح ساختمانی را مستقیما از تولید کننده خریداری و بدون واسطه در بازار استان عرضه کند.

پریزن با اشاره به اینکه موسسه تجاری همیاران استان اقدامات زیادی را در دست اجرا دارد، عنوان کرد:خرید ماشین آلات راه سازی برای شهرداری های استان، خرید بن ارزاق و در اختیار دادن پرسنل سازمان همیاری شهرداری ها ، استانداری، شهرداری ،انعقاد قرار داد با مدیریت امور روستایی استانداری در خصوص خرید کامیونت، نصب دستگاه حمل زباله جمع کن جهت دامداری های استان از مهمترین برنامه های این موسسه است که در دست اقدام است.