700 میلیون ریال داروی غیر بهداشتی قاچاق در سقز کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر فخری در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان سقز اظهار داشت: بهترین راه برای مبارزه با قاچاق کالا، حمایت از تولید ملی و استفاده از کالاهای با کیفیت تولید کشور است.

وی با بیان اینکه کالاهای قاچاق در بسیاری از موارد سلامت انسان را به مخاطره می اندازد، بر فعال کردن اکیپ های مشترک بازرسی برای جلوگیری از توزیع هرگونه کالای خارج از شبکه توزیع تاکید کرد.

فرماندار سقز با اشاره به اینکه دشمن از هر راه ممکن قصد ضربه به توان ملی کشور به ویژه در بخش اقتصادی را دارد، افزود: قاچاق و توزیع کالای خارج از شبکه توزیع همسویی با دشمنان است و برخورد جدی با این افراد طبق قانون تعزیرات ضروری است.

فخری در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: طی چند ماه گذشته نیز توسط نیروهای سپاه در این شهرستان 36 هزار دستگاه ماهواره کشف و ضبط شده است.

وی در پایان یادآور شد: از سوی تعزیرات حکومتی در شهرستان سقز در سال گذشته بالغ بر 310 میلیون ریال جریمه برای 858 فقره پرونده کالای قاچاق و در سال جاری نیز برای 486 پرونده کالای قاچاق افزون بر 287 میلیون ریال جریمه صادر شده است.