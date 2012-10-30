احداث شهرک جدید در قدس شرقی/ ساخت 180 واحد مسکونی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، مسئولان رژیم اشغالگر قدس در راستای اقدامات تجاوزکارانه خود با احداث 180 واحد مسکونی جدید در قدس شرقی موافقت کردند.

جنبش اسرائیلی "صلح اکنون" خاطرنشان کرد: این واحدهای مسکونی برای عناصر بازنشسته پلیس و ارتش ساخته می شوند. این واحدهای مسکونی که موافقت با احداث آنها در ماه جولای انجام شد در شهرکی جدید در نزدیکی روستای "صور باهر" احداث خواهند شد.

خاطرنشان می شود رژیم صهیونیستی پیش از این بدون توجه به خواست جامعه جهانی با احداث صدها واحد مسکونی در قدس شرقی و کرانه باختری موافقت کرده است.

