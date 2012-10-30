جایزه رد هاوس نامزدهایش را معرفی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، این جایزه که تنها جایزه کتاب کودک است که به تمامی از سوی کودکان انتخاب می شود، دیوید ویلیامز را به عنوان یکی از نامزدهای خود انتخاب کرد. دیوید ویلیامز کمدین بریتانیایی به فهرست جایزه کتاب‌های بامزه رولد دال هم راه یافته و در این فهرست در برابر الن کالدکات و جاناتان مرس قرار گرفته است.

سوفی مک کنزی نویسنده کتاب «پروژه مدوزا» از برندگان پیشین این جایزه نیز در میان نامزدهای امسال این جایزه هم حضور دارد.

جایزه «رد هاوس» با سابقه بیش از 30 سال فعالیت از سوی خانه کتاب برای کودکان و نوجوانان، هر سال برای تشویق نویسندگان به نوشتن کتاب برای کودکان و ترغیب کودکان برای کتابخوانی اهدا می‌شود.

کودکان با رای اینترنتی خود می‌توانند از میان فهرست‌های اعلام شده در 3 بخش برترین آثار را انتخاب کنند.

فهرست کامل اسامی نامزدها شامل «خوشامد به مدرسه بیگانه» نوشته کاریل هارت و اد ایوز، «می‌توانی ساسون را ببینی» نوشته سام آشر، «خانه شبح وار شبح وار» نوشته اندرو ویل و لی ویلدیش و «سگ ها نقاشی را دوست دارند» در بخش خردسالان است.

در بخش کودکان بزرگتر کتاب «عمل برج ایفل» نوشته الن کالدکات، «جهان معیار: می‌تواند شامل خل ها باشد» نوشته جاناتان مرس و دونو اومالی و «ننه جان تبهکار» نوشته دیوید ویلیامز و تونی راس جای دارند.

و بخش کتاب برای نوجوانان نیز شامل «هشت کلید» نوشته سوزان لافلور، «قدرت 6» نوشته پیتاکوس لور و «پروژه مدوزا: جوخه حمله» نوشته سوفی مک کنزی است.