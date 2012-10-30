تأثیر مشکلات اقتصادی بر غرفه های نشریات دانشجویی

میترا اجودی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تاثیر وضعیت اقتصادی کشور برروی ویژه نشریات دانشجویی گفت: نمی توان گفت که شرایط موجود تاثیری نداشته است اما با توجه به شرایط حاکم همه باید در همه ابعاد صرفه جویی کنند تا با حداقل امکانات، حداکثر بهره برداری را داشته باشیم.

وی با اشاره به وضعیت اقتصادی موجود و تاثیری که می تواند در رابطه با حضور نشریات در نمایشگاه مطبوعات داشته باشد، گفت: وضعیت موجود شاید بتواند در تزئینات غرفه ها تاثیر داشته باشد و تزئینات غرفه ها را کاهش دهد، ولی نمی‌تواند تاثیری در محتوای نشریات ایجاد کند.

کارشناس فرهنگی نشریات دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: فقط یک سری هزینه‌های اضافی که بیشتر برای جلب توجه است کاسته شده است که باید در این زمینه دیدگاه‌ها عوض شود و به جای هزینه‌های اضافی روی محتوی بیشتر کار شود.

