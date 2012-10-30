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۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۰۴

حسینی عنوان کرد:

26 گروه گشت و بازرسی منابع آبی گلستان را کنترل می کنند

26 گروه گشت و بازرسی منابع آبی گلستان را کنترل می کنند

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت در سال جاری تعداد 26 گروه گشت و بازرسی منابع آب تحت پوشش شرکت منابع آبی دشت‌های استان را کنترل می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن حسینی صبح سه شنبه در جلسه شورای حفاظت آب افزود: از این تعداد چهار گروه در حوزه عمل اداره منابع آب کردکوی، بندرترکمن، بندرگز و گمیشان، پنج گروه در حوزه عمل امور منابع آب گرگان و آق قلا فعالیت دارند.

وی اظهار داشت: همچنین چهار گروه در حوزه عمل امور منابع آب علی آباد کتول، در حوزه عمل امور منابع آب آزادشهر و رامیان چهار گروه، در حوزه عمل امور منابع آب گنبد و مینودشت پنج گروه و در حوزه امور منابع آب کلاله و مراوه تپه نیز تعداد 4 گروه فعالیت دارند.

وی عنوان کرد: در راستای تعادل بخشی سفره‌های آب زیرزمینی فعالیت گروه‌های گشت و بازرسی منابع آب این شرکت افزایش یافته است.

حسینی عنوان کرد: به منظور افزایش حضور فیزیکی مستمر در سطح منطقه از ابتدای سال جاری، شرکت آب منطقه ای گلستان تعداد گروه های گشت و بازرسی را از 12 گروه به 26 گروه افزایش داده است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای گلستان خاطر نشان کرد: جلوگیری از حفر چاه های غیرمجاز، کنترل برداشت از چاه های مجاز، جلوگیری از تردد و فعالیت دستگاه های حفاری غیر مجاز، شناسایی و پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیر مجاز، نظارت بر فعالیت شرکت های حفاری، اعلام فوری موارد تخلف از قانون توزیع عادلانه آب و آئین نامه اجرایی آن و قرائت کنتورهای هوشمند آب و برق و ... از مهمترین اهداف گروه های گشت و بازرسی استان است.

تشکیل گروه‌های گشت و بازرسی یکی از پروژه‌های دوازده‌گانه طرح تعادل بخشی است که به منظور حفظ تعادل در آبخوان‌ها در قالب یک پروژه ملی در سطح کشور اجرا شده است.

کد مطلب 1732010

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