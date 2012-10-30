  1. بین الملل
۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۵۹

سندی گرانقیمت ترین توفان جهان؛

بزرگترین توفان تاریخ اقیانوس اطلس برای آمریکا 18 میلیارد دلار آب می‌خورد

بزرگترین توفان تاریخ اقیانوس اطلس برای آمریکا 18 میلیارد دلار آب می‌خورد

کارشناسان احتمال می دهند توفان سندی با توجه به اینکه مناطق پرجمعیت مسکونی آمریکا را درنوردیده است، خسارات حداقل 18 میلیارد دلاری بر جای بگذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه روسی آر پی کا دیلی در گزارشی اعلام کرد: خسارتهای ناشی از توفان سندی تاکنون به 8 میلیارد دلار رسیده است.

بنابراین گزارش، سندی بزرگترین توفان تاریخ در اقیانوس اطلس که سواحل آمریکا را درنوردیده است، محسوب می شود.

این روزنامه روسی تاکید کرد: ارزیابی های اولیه نشان می دهد که این توفان در نهایت خساراتی 18 میلیارد دلاری و حتی بیشتر برجای می گذارد.

بر این اساس، رسیدن توفان به مناطق مسکونی و پرجمعیت به ویژه نیویورک باعث شده که خسارات ناشی از توفان سندی بسیار بالاتر از پیش بینی های قبلی باشد.

کد مطلب 1732014

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