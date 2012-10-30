به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه روسی آر پی کا دیلی در گزارشی اعلام کرد: خسارتهای ناشی از توفان سندی تاکنون به 8 میلیارد دلار رسیده است.

بنابراین گزارش، سندی بزرگترین توفان تاریخ در اقیانوس اطلس که سواحل آمریکا را درنوردیده است، محسوب می شود.

این روزنامه روسی تاکید کرد: ارزیابی های اولیه نشان می دهد که این توفان در نهایت خساراتی 18 میلیارد دلاری و حتی بیشتر برجای می گذارد.

بر این اساس، رسیدن توفان به مناطق مسکونی و پرجمعیت به ویژه نیویورک باعث شده که خسارات ناشی از توفان سندی بسیار بالاتر از پیش بینی های قبلی باشد.