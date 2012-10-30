  1. حوزه و دانشگاه
۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۰۵

برای کاهش هزینه ها/

نشریات دانشجویی دانشگاه تهران دیجیتالی می شود

نشریات دانشجویی دانشگاه تهران دیجیتالی می شود

نماینده نشریات دانشجویی دانشگاه تهران در نمایشگاه مطبوعات گفت: برای کاهش هزینه‌ها و اینکه افزایش قیمت کاغذ تاثیری بر نشریات دانشجویی نداشته باشد، نشریات دانشجویی دانشگاه تهران به سمت نشریات دیجیتالی حرکت کرده اند.

کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نشریات دانشجویی به دلیل بالا رفتن هزینه ها در فضای چاپ و نشر، کمی با مشکل مواجه هستند و نمی توانند تیتراژ را افزایش دهند، برای همین درصدد هستیم نشریات دانشجویی را به فعالیت در فضای دیجیتال ترغیب کنیم تا مانعی برای فعالیت نداشته باشند.

وی یادآورشد: قرار بود وزارت علوم آیین‌نامه نشریات در حوزه دیجیتال را ارایه کند که هنوز این کار انجام نشده است و تنها آیین‌نامه موجود درباره نشریات مکتوب است.
 
نماینده نشریات دانشجویی دانشگاه تهران گفت: اگرآیین‌نامه حوزه دیجیتال زودتر تهیه و ابلاغ شود، دیگرمشکلات تهیه کاغذ هم از بین خواهد رفت. 
کد مطلب 1732015

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