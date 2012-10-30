نشریات دانشجویی دانشگاه تهران دیجیتالی می شود

کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نشریات دانشجویی به دلیل بالا رفتن هزینه ها در فضای چاپ و نشر، کمی با مشکل مواجه هستند و نمی توانند تیتراژ را افزایش دهند، برای همین درصدد هستیم نشریات دانشجویی را به فعالیت در فضای دیجیتال ترغیب کنیم تا مانعی برای فعالیت نداشته باشند.

وی یادآورشد: قرار بود وزارت علوم آیین‌نامه نشریات در حوزه دیجیتال را ارایه کند که هنوز این کار انجام نشده است و تنها آیین‌نامه موجود درباره نشریات مکتوب است.

نماینده نشریات دانشجویی دانشگاه تهران گفت: اگرآیین‌نامه حوزه دیجیتال زودتر تهیه و ابلاغ شود، دیگرمشکلات تهیه کاغذ هم از بین خواهد رفت.