توسعه صنعت گردشگری طبق تاکید رهبر معظم انقلاب باید مورد توجه قرار گیرد

محمدرضا پوینده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پیرو فرمایشات گوهر بار مقام معظم رهبری در خراسان شمالی مبنی بر لزوم توسعه گردشگری به عنوان دومین صنعت توسعه دهنده این استان و دیگر استان های کشور، باید مسئولان همه استانها از جمله استان البرز زمینه این توسعه را فراهم کنند.

وی ادامه داد: این فرمایشات برای همه استانداری و فرمانداری‏ های کشور ارسال شد و هم اکنون تمام تلاش و کوشش ما تحقق این امر است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز با بیان اینکه فرمانداری های برخی از شهرهای کشور بودجه بخش گردشگری را افزایش داده اند، اضافه کرد: در دولت نهم و دهم به بخش گردشگری توجه بسیار زیادی شده است.



پوینده تاکید کرد: تاکید مقام معظم رهبری در خصوص توجه به بخش گردشگری باید مورد توجه همه مسئولان قرار گیرد، افزود: بنابراین مدیران علاوه بر توجه به همه بخش ها به توسعه صنعت گردشگری نیز توجه کنند.



مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز تصریح کرد: استان البرز در کنار پایتخت قرار دارد و باید از این ظرفیت در راستای توسعه گردشگری استان استفاده کنیم.