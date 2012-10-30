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۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۴۲

پوینده:

توسعه صنعت گردشگری طبق تاکید رهبر معظم انقلاب باید مورد توجه قرار گیرد

توسعه صنعت گردشگری طبق تاکید رهبر معظم انقلاب باید مورد توجه قرار گیرد

کرج – خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز گفت: توسعه صنعت گردشگری طبق تاکید رهبر معظم انقلاب باید مورد توجه قرار گیرد.

محمدرضا پوینده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پیرو فرمایشات گوهر بار مقام معظم رهبری در خراسان شمالی مبنی بر لزوم توسعه گردشگری به عنوان دومین صنعت توسعه دهنده این استان و دیگر استان های کشور، باید مسئولان همه استانها از جمله استان البرز زمینه این توسعه را فراهم کنند.

وی ادامه داد: این فرمایشات برای همه استانداری و فرمانداری‏ های کشور ارسال شد و هم اکنون تمام تلاش و کوشش ما تحقق این امر است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز با بیان اینکه فرمانداری های برخی از شهرهای کشور بودجه بخش گردشگری را افزایش داده اند، اضافه کرد: در دولت نهم و دهم به بخش گردشگری توجه بسیار زیادی شده است.

پوینده تاکید کرد: تاکید مقام معظم رهبری در خصوص توجه به بخش گردشگری باید مورد توجه همه مسئولان قرار گیرد، افزود: بنابراین مدیران علاوه بر توجه به همه بخش ها به توسعه صنعت گردشگری نیز توجه کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز تصریح کرد: استان البرز در کنار پایتخت قرار دارد و باید از این ظرفیت در راستای توسعه گردشگری استان استفاده کنیم.

کد مطلب 1732017

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