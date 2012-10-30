ایران و ترکیه زمینه های فراوانی برای تقویت روابط دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طالبی صبح سه شنبه در جریان دیدار با سرکنسول ترکیه، ضمن ابلاغ تبریک مقام عالی استان به مناسبت هشتاد و نهمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه و روز جمهوریت این کشور افزود: سطح روابط دو کشور در حد بسیار خوبی است.

طالبی در این دیدار با اشاره به اهمیت گردهمایی استانداران مرزی دو کشور گفت: گردهمایی استانداران مرزی که پیش از این در ایران تشکیل شد و در آینده نزدیک در کشور ترکیه برگزار خواهد شد نشانگر تلاش دو کشور برای افزایش سطح تعاملات در زمینه های گوناگون است .

وی همچنین تاسیس نمایندگی وزارت خارجه در ارومیه را یک امتیاز ارزشمند و قابل توجه برای روان سازی امورات مختلف دو کشور ایران و ترکیه عنوان کرد و گفت: یکی از کارهای خوبی که طی چند سال گذشته با تلاش های استاندار آذربایجان غربی انجام گرفت، همین تاسیس نمایندگی وزارت امور خارجه در ارومیه بود که این موضوع تاکنون پیامدهای بسیار مثبتی در روابط بین دو کشور به دنبال داشته است .

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار آذربایجان غربی در ادامه گفت: تجارت بین دو کشور ایران و ترکیه در حال حاضر به جایگاه خوبی رسیده است اما دو کشور نباید فقط به همکاری در بعد تجاری اکتفا نکنند بلکه باید همکاری های خود را در سایر بخش ها مثل تعاملات فرهنگی، ورزشی و آموزش عالی نیز افزایش دهند .

علی تولگا کایا، سرکنسول کنسولگری جمهوری ترکیه در ارومیه نیز در این دیدار گفت: خوشبختانه امروز شاهد این هستیم که سطح روابط دو کشور ایران و ترکیه بسیار خوب است و همکاری های اقتصادی، فرهنگی و تجاری و حتی دانشگاهی این دو کشور به جایگاه مناسب و قابل توجهی رسیده است .

وی همچنین اجلاس آتی استانداران مرزی دو کشور ایران و ترکیه را یک فرصت ارزشمند دانست و گفت: این اجلاس فرصت های جدید همکاری را در سطوح ارشد مدیریتی هر دو کشور ایجاد خواهد کرد که امیدواریم با این تعاملات زمینه سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی در میان ایران و ترکیه فراهم شود .

در این دیدار، مدیرکل سیاسی استانداری، مدیرکل امور خانواده و بانوان استانداری، شهردار ارومیه، رئیس شورای شهر ارومیه، نماینده وزارت امور خارجه در ارومیه و مدیر کل ورزش و جوانان استان، معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی استاندار آذربایجان غربی را همراهی کردند.

آذربایجان غربی 891 کیلومتر مرز مشترک با سه کشور ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان دارد.