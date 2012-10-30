تامین سوخت دوم برای اماکن خدماتی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن افتخاری پیش از ظهر سه شنبه در جمع اعضای شورای مدیریت بحران استان، از کشیک 24 ساعته در این شرکت از 15 آبان برای پیشگیری از قطع گاز و بحران های ناشی از آن خبر داد.

وی اضافه کرد: در این راستا با توجه به نیاز به حفاری های ضروری در مواقع بحران باید مرحله دریافت مجوز از شهرداری حذف شود.

افتخاری با اشاره به اینکه گاز رسانی در استان از سال 86 آغاز شده است، افزود: با توجه به اینکه مصرف گاز بخش خانگی چهار برابر سایر بخش ها است، اولویت وزارت متبوع در قالب تامین گاز واحدهای مسکونی است.

وی با اشاره به صادرات گاز و سایر منابع مصرفی گاز، تصریح کرد: باید مباحث قطع گاز در استان بررسی و پیش بینی های لازم انجام شود.

افتخاری با بیان اینکه دراین راستا پیشنهاد می شود کمیته ای تشکیل شود، افزود: این کمیته باید متشکل از واحدهای صنعت، معدن و تجارت و مجمع امور صنفی تشکیل شود.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی با اشاره به اینکه قطع گاز منجر به مشکلات زیادی برای مردم و واحدهای تولیدی خواهد شد، یادآور شد: در این راستا باید تامین سوخت دوم در اماکن مورد نیاز مردم پیش بینی شود.