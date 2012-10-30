38 هکتار از اراضی همدان زیر کشت زعفران قرار دارد

حجت الله شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دو هزار و 700 هکتار نیز زیر کشت گیاهان دارویی با تولید پنج هزار و 700 تن قرار دارد.

وی عنوان کرد: گیاهان دارویی شامل دو محصول عمده گشنیز و رازیانه است که در نهاوند و رزن کشت می شود.

شهبازی در ادامه با بیان اینکه همدان رتبه نخست تولیدات کشاورزی را در غرب کشور داراست، افزود: استان همدان از نظر مساحت کوچک بوده و رتبه 23 را در کشور داراست اما سالانه پنج میلیون تن محصولات کشاورزی تولید می کند.

وی اضافه کرد: استان همدان با دارا بودن چهار و نیم درصد تولیدات کشور، رتبه 9 و رتبه نخست منطقه در میان هشت استان همسایه را داراست.

سرانه تولیدات باغی در همدان 340 کیلوگرم است

شهبازی با اشاره به اینکه سرانه تولیدات باغی در جهان به ازای هر نفر کمتر از 9 کیلوگرم و در ایران به ازای هر نفر دو و چهار دهم کیلوگرم، گفت: در استان همدان این رقم در ازای هر نفر 340 کیلوگرم محصولات باغی است.

وی بیان کرد: شرایط اقلیمی و خاک مساعد به همراه نیروهای خلاق در افزایش این پتانسیل تأثیر بسزایی داشته و استان همدان از نظر مساحت دو و سه دهم درصد باغات کشور و 4/3 درصد تولیدات باغی را داراست.

شهبازی متوسط تولید باغات کشور در هر هکتار را 8/6 تن اعلام کرد و گفت: در استان همدان این رقم 4/10 تن است.

شهبازی ادامه داد: از حدود پنج میلیون تن انواع محصولات کشاورزی استان همدان سهم محصولات باغی در سال زراعی گذشته 582 هزار تن به ارزش 27 هزار و 400 میلیارد ریال بوده است که سهم محصولات باغی شش هزار میلیارد ریال را به خود اختصاص می دهد.

سطح زیر کشت تولیدات زراعی و باغی همدان 705 هزار هکتار است

وی سطح زیر کشت تولیدات زراعی و باغی را 705 هزار هکتار عنوان کرد و گفت: سهم باغات 6/9 درصد و سهم تولیدات کشاورزی 6/11 درصد است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان عنوان کرد: تعداد بهره برداران در باغات 78 هزار و 600 نفر و سطح باغات مثمر 64 هزار هکتار با تولید 582 هزار تن و سطح باغات غیر مثمر چهار هزار هکتار است.

شهبازی سطح گلخانه های استان همدان را 73 هکتار با ظرفیت تولید بیش از 26 هزار تن محصولات سبزی و صیفی و دو میلیون شاخه گل، شاخه بریده و گلدان در سال عنوان کرد و گفت: تولید واقعی قارچ خوراکی در سال در استان همدان دو هزار و 500 تن است و 260 هزار اصله نهال شناسه دار نیز در استان همدان تولید می شود.

شهبازی اضافه کرد: استان همدان دارای رتبه نخست تولید گردو، رتبه دوم تولید کشمش، رتبه سوم تولید انگور و گیاهان دارویی، رتبه چهارم تولید شلیل و قارچ خوراکی، رتبه پنجم تولید آلو و هلو، رتبه ششم آلبالو و رتبه هشتم سیب و زعفران در کشور است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان افزود: از نظر مساحت و سطح، شهرستان ملایر با دارا بودن 28 درصد مساحت باغات و 38 درصد تولیدات باغبانی رتبه نخست، شهرستان نهاوند با دارا بودن 18 درصد مساحت باغات و 19 درصد تولیدات باغی رتبه دوم و شهرستان همدان نیز با دارا بودن 13 درصد مساحت باغات و 12 درصد تولیدات باغی رتبه سوم را در استان داراست.

مساحت باغات و تولیدات باغی همدان افزایش چشمگیری داشته است

وی اظهار داشت: استان همدان در 10 سال اخیر روند قابل توجهی در مساحت باغات و تولیدات باغبانی داشته به طوری که در سال 1381 دارای 34 هزار و 500 هکتار با تولید 398 هزار تن و در سال 1390 دارای 68 هزار و 300 هکتار با تولید 582 هزار تن بوده است.

شهبازی با پیش بینی برداشت بیش از 600 هزار تن محصول در سال جاری در استان همدان عنوان کرد: طرح توسعه باغات از پروژه های قابل پیگیری است که هر ساله با استفاده از اعتبارات و کمک های دولتی به صورت تسهیلات بانکی و اعتبارات بلا عوض، کمک هزینه ای برای توسعه باغات به متقاضیان ارائه می شود.

وی ادامه داد: اصلاح و جایگزینی باغات از دیگر پروژه های در حال پیگیری است که در این طرح عملیات اصلاحی باغات درجه دو با استفاده از تسهیلات بانکی و اعتبارات بلاعوض به باغات درجه یک تبدیل شده و در باغات درجه سه فاقد توجیه اقتصادی نیز درختان ریشه کن شده و باغ جدید اصلاح می شود.

ایجاد بارگاه بهداشتی تهیه کشمش در دستور کار قرار دارد

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان اضافه کرد: با توجه به تولید فراوان انگور در استان همدان، ایجاد بارگاه بهداشتی تهیه کشمش با استفاده از اعتبارات و ارائه تسهیلات بلاعوض مشارکت در تأمین سبد بهداشتی حمل انگور نیز در دستور کار قرار دارد.

وی عنوان کرد: استان همدان در زمینه تولید گردو رتبه نخست کشور و از نظر سطح زیر کشت رتبه دوم را پس از استان کرمان دارد و کانون هماهنگی دانش و صنعت گردوی کشور به منظور ارتباط میان دانشگاه، تحقیقات، بخش اجرایی و بخش خصوصی در زمینه تولید صنعت، فرآوری و بازرگانی در همدان مستقر است.