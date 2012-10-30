سیره اهل بیت(ع) منبعی عظیم برای تعیین سبک زندگی اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به سوالی درباره مفهوم سبک زندگی اسلامی گفت: سبک زندگی به معنای یک منظومه مرتب و مدون از رفتارهای فردی و اجتماعی در همه ابعاد مطابق با شریعت اسلام است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی افزود:‌ حوزه‌های کلان رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با خود،‌ رابطه انسان با دیگران و رابطه انسان با طبیعت در موضوع سبک زندگی قابل طرح هستند. در نگاه اسلام در حوزه کلان رابطه انسان با خدا، اطاعت و توکل به ذات خداوند متعال گفتمان اصلی را تشکیل می‌دهد.

وی گفت:‌ به همین ترتیب در رابطه انسان با خود، گفتمان اصلی خودسازی است و همچنین در رابطه انسان با دیگران رعایت حقوق شرعی و خیرخواهی موضوع اصلی است. در رابطه انسان با طبیعت هم آنچه که مهم است انتفاع از این طبیعت با رعایت اعتدال است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: توجه به این چهار ساحت، چهارچوب اصلی طراحی سبک زندگی اسلامی و ایرانی است. اگر در این چهار حوزه اوامر و نواهی شرعی رعایت شوند، ‌زندگی توام با آرامش و آسایش واقعی برای همه فراهم می‌شود.

حجت الاسلام خاموشی افزود: تاکید بر کلمه ایران در عبارت سبک زندگی اسلامی و ایرانی، به ‌عنوان اصلی‌ترین پایگاه تشیع و مکتب اهل بیت (ع) که کامل‌ترین برداشت از اسلام است،‌ به این مفهوم بعد دیگری می‌دهد. انقلاب اسلامی ایران که از ابتدای حیات خود حامل غنی‌ترین و ظریف‌ترین پیام‌های فرهنگی برای همه مردم جهان بود،‌ حتما در موضوع سبک زندگی هم دارای برنامه است.

وی تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب با فرمایشات خود در خراسان شمالی و طرح سوال در مورد سبک زندگی، به همه مسئولان و مردم و در این مورد بیدار باش دادند. همه آحاد جامعه با توجه به شاخص‌های مطرح شده توسط رهبر انقلاب، باید هر رفتار فردی و اجتماعی که با این شاخص‌ها ناسازگار است را پالایش کنند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی افزود: قرآن کریم پیامبر اکرم(ص) را اسوه حسنه یعنی بهترین الگو معرفی می‌کند و با توجه به این موضوع باید همه ابعاد زندگی ایشان برای ما الگو باشد. قرآن کریم در آیه دیگری وجود مبارک پیامبر اسلام (ص) را دلسوز، خیرخواه، ‌رئوف، کوشا در هدایت مردم،‌ مهربان با مومنین و قاطع در برابر کفار معرفی می‌کند و این الگو امروز می‌تواند همه مشکلات و معضلات ما را رفع کند.

وی افزود: قرآن کریم در آیات ابتدایی سوره مومنون هم الگوی کوتاهی از زندگی مومنین ارائه می‌دهد که طبق این الگو، مومن فردی است که در برابر خداوند خاشع و در اجتماع عفیف و پاکدامن است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: سیره اهل بیت (ع) ‌مملو از منابع در حوزه سبک زندگی است و ما باید این ذخایر غنی را استخراج و به زبان روز عرضه کنیم. جبهه مهاجم فرهنگی که داعیه حکومت بر جهان با معیارهای لیبرال دموکراسی را دارد، جمهوری اسلامی ایران را تنها قدرت معارض خود می‌داند و به همین دلیل برای شکستن این نقطه مقاومت، سبک زندگی مادی خود که مبتنی بر لذت، سود حداکثری و بیهوده بودن هرگونه تلاش در مسیر اصلاح روند فعلی حاکم بر جهان است، را در جامعه ما ترویج می‌کند.

حجت‌الاسلام خاموشی در پایان گفت:‌ در اجرای این فرمان رهبر معظم انقلاب،‌ بار اصلی بر دوش شورای عالی انقلاب فرهنگی است و همه نهادها باید به این شورا کمک و مساعدت کنند. حوزه‌های تعلیم و تربیت، اقتصاد و بازار، معماری و شهرسازی، نهادهای مردمی و... همه در راستای تدوین و تبلیغ این الگو در خط مقدم هستند.