افزایش دوبرابری قیمت تورهای خارجی/ جدول نرخ گذاری تورها

به گزارش خبرنگار مهر، دبی و ترکیه با وجود افزایش نرخ دلار همچنان در صدر مقاصد گردشگری ایرانیان هستند. هر چند که قیمت این تورها در 6 ماهه امسال دو برابر افزایش پیدا کرده است اما با این حال در فهرست پرفروش ترین تورها قرار دارند.

در مقابل، تورهای گردشگری داخلی به مقصد جزیره کیش و شهر مشهد نیز پر فروش هستند به همین دلیل آژانسهای مسافرتی رزرو این تورها را از دو هفته قبل انجام می دهند ولی تور شهرهای دیگر همان روز فروخته می شود چرا که متقاضی کمتری دارند.

این تورها نیز با افزایش 30 درصدی قیمت نسبت به 6 ماه پیش به مسافر با همان خدمات فروخته می شوند. به عنوان مثال تور گردشگری کیش که 6 ماه پیش با قیمتی در حدود 280 هزار تومان فروخته می شد اکنون با خدمات معمولی در هتل 4 ستاره 400 هزار تومان شده است.

نرخ متوسط تورهای خارجی

کشور، شهر مدت زمان درجه هتل قیمت به تومان امارات، دبی 4 روز 4 و 5 ستاره از 700 هزار تا یک میلیون و 800 هزار ترکیه، استانبول 8 روز 3 تا 5 ستاره 800 هزار تا یک میلیون و 200 هزار تایلند، بانکوک 8 روز 3 تا 5 ستاره از یک میلیون و 300 هزار تا دو میلیون و 600 هزار مالزی 8 روز 4 و 5 ستاره از یک میلیون و 700 هزار تا دو میلیون و 300 هزار هندوستان 8 روز 4 و 5 ستاره از یک میلیون و 400 هزار تا یک میلیون و 800 هزار فرانسه 7 روز 4 ستاره حدود 990 هزار تومان به اضافه یک هزار و 400 دلار

در این میان قیمت تورهای مشهد نیز افزایش داشته است اما تورهای گردشگری شهرهای دیگر تغییر محسوسی نداشته اند و بیشتر روی نرخ هتلها افزایش داشته اند.

تور گردشگری دبی هم به طور متوسط یک میلیون و 500 هزار تومان فروخته می شود این درحالی است که 6 ماه پیش با قیمت 700 هزار تومان با شرایط سقر چهار روزه در هتل 4 ستاره عرضه می شد. این افزایش قیمت در دیگر تورهای خارجی نیز دیده می شود.

پس از آن تور کشورهای تایلند، مالزی، هندوستان در رده بیشترین طرفداران هستند. در میان تورهای اروپایی نیز سفر به پاریس برای متمول ها جذاب است.

نرخ متوسط تورهای داخلی

شهر مدت زمان ستاره هتل قیمت به تومان کیش 4 روزه 3 تا 5 ستاره از 240 هزار تا 470 هزار مشهد 3 روزه 3 تا 5 ستاره از 160 هزار تا 420 هزار اصفهان 5 روزه 3 ستاره از 180 هزار تا 400 هزار قشم 3 روزه 3 تا 5 ستاره از 340 هزار تا 360 هزار شیراز 3 روزه 3 تا 5 ستاره از 310 هزار تا 360 هزار

اما با وجود این نوسانات قیمت گروهی از گردشگران ایرانی هایی که افزایش قیمت دلار خللی در انجام سفرهایشان ایجاد نمی کند همچنان به سفرهای خارجی خود ادامه می دهند. آنها شاید هنوز بسیاری از نقاط دیدنی ایران را ندیده باشند اما ترجیح می دهند در گذرنامه شان مهر یکی از کشورهای خارجی زده شود.

همین موضوع یکی از دلایلی است که تورهای گردشگری داخلی را نسبت به تورهای خارجی کم رونق تر می کند. اما عامل دیگر برابری نرخ تور داخلی و خارجی است چرا که به عنوان مثال مقایسه دو تور کیش و دبی نشان می دهد تور دو روزه دبی با 400 هزار تومان خدمات در هتل 3 ستاره تقریبا برابر با تور دو روزه کیش در هتل درجه سه با همان قیمت فروخته می شود.

بنابراین افزایش قیمت ارز تورهای گردشگری داخلی را هم تحت تاثیر قرار داده است و این تورها نیز که بعد از کیش و مشهد، به ترتیب شهرهای اصفهان، قشم و شیراز بیشترین متقاضی را دارند نیز با 30 درصد افزایش قیمت فروخته می شوند بدون اینکه کیفیت خدمات نسبت به افزایش قیمت ارتقاء کند.