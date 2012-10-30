فراخوان ششمین "جشنواره خوشنویسی کوثر" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این فراخوان آمده است که پشتوانه غنی و گنجینه عظیم هنر ایرانی ـ اسلامی خوشنویسی در اعصار مختلف تاریخ فرهنگ و تمدن سرزمینمان از یک سو و جایگاه والای زنان هنرمند در تاریخ هنر ایرانی از سویی دیگر، اداره‌ کل امور بانوان شهرداری تهران را بر آن داشته است تا با تکیه بر تجارب پیشین و ادوار گذشته، اقدام به برگزاری ششمین دوره جشنواره خوشنویسی کوثر (ویژه زنان هنرمند) در دو بخش منطقهای (محلات شهر تهران) و متمرکز نماید. از این رو ششمین دوره جشنواره خوشنویسی کوثر به منظور بزرگداشت مقام والای اسوه زنان عالم، حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) برگزار می‌شود.



اهداف این جشنواره عبارتند از ترویج هنر والای اسلامی و فرهنگ اصیل ایرانی، پاسداشت میراث فرهنگی و دینی ایرانی ـ اسلامی،‌ ارج نهادن و ترویج فعالیتهای فرهنگی، هنری و مذهبی بانوان ایرانی با تکیه بر سیره چهارده معصوم به ویژه حضرت فاطمه زهرا(س) و حضرت علی(ع)، تشویق و حمایت از آفرینشهای هنری بانوان خوشنویس در راستای تحقق شعار "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی"،‌ تقویت و ترویج روحیه مشارکت و هماندیشی زنان هنرمند و معرفی چهره‌های برتر خوشنویسی بانوان که این جشنواره در گرایش‌های 1ـ نستعلیق، 2ـ شکسته نستعلیق و 3ـ نقاشیخط برگزار خواهد شد.



در ادامه این فر اخوان و در مورد موضوعات جشنواره آمده است، بخش اصلی: آیات قرآنی، روایات و اشعار مرتبط با مقام والای حضرت زهرا (س)، مقام و منزلت زن و تکریم مقام مادر، بخش ویژه: تحکیم بنیان خانواده، ترویج فرهنگ عفاف و حجاب.



داوران این جشنواره را الهه خاتمی، سیده صغری حسینی، نصرالله افجه‌ای، مجتبی ملک‌زاده و صداقت جباری تشکیل می‌دهند و جوایزی از 20 تا 10 میلیون ریال نیز به برگزیدگان اهدا خواهد شد. همچنین به به تمامی هنرمندانی که آثارشان برای چاپ کتاب جشنواره انتخاب میشود گواهی شرکت و یک جلد از کتاب جشنواره اعطا می‌شود و نیز به آثاری که به نمایشگاه متمرکز راه یابد مبلغ یک میلیون ریال تعلق خواهد گرفت.

گاه‌شمار جشنواره به این صورت است که آخرین مهلت ارسال تصویر آثار (متمرکز): 15 آذر ماه 1391و تحویل آثار به دبیرخانه‌های 22 گانه شهرداری تهران و خانههای تسنیم (منطقهای): 15 آذر ماه 1391، اعلام نتیجه اولیه انتخاب آثار (متمرکز): 30 آذر ماه 1391، تحویل اصل آثار انتخاب شده در مرحله اول به دبیرخانه مرکزی (متمرکز): 1 تا 10 دی ماه 1391، اعلام نتایج نهایی آثار راهیافته به نمایشگاه (متمرکز): 15 دی ماه 1391، برگزاری نمایشگاه در مناطق 22 گانه شهرداری تهران (از آثار جمعآوری شده در محلات): نیمه اول دی ماه 139، برگزاری نمایشگاه (متمرکز): 24 دی تا 8 بهمن 1391، موزه هنر امام علی (ع، تجلیل از برگزیدگان (منطقه‌ای): دی ماه 1391، برگزاری جشنواره جشنواره‌ها: اسفند ماه 1391

طبق جدول گاه‌شمار جشنواره، آثار راه یافته به مرحله نهایی جشنواره باید توسط فرد شرکت‌کننده با ضوابط اعلام شده پاسپارتو و قاب و به دبیرخانه دائمی جشنواره تحویل داده شود.