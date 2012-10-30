حال مصدومان حادثه تصادف اتوبوس بندرعباس - اصفهان رو به بهبود است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر عنبری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: دو نفر از مصدومان به دلیل شدت ضایعه به اتاق عمل منقل شدند که حال عمومی یکی از آنان رضایت بخش نبوده و نفر دوم نیز به علت دررفتگی شانه، ابتدا به اتاق عمل و سپس به بخش جراحی منتقل شد.

وی بیان داشت: یکی از مصدومان نیز ترخیص شده و دو نفر از مصدومان که از کارکنان بهداشت و درمان استان اصفهان بودند با رضایت شخصی و اخذ پذیرش از بیمارستانهای اصفهان اعزام شدند و حال عمومی هر دو رضایت بخش اعلام شده است.

عنبری با بیان اینکه یک نفر از مصدومان نیز به دلیل نیاز به عمل جراحی فوق تخصصی زانو، به شیراز اعزام شد، عنوان کرد: سایر آسیب دیدگان این حادثه در بخش های مختلف بیمارستان بستری شده و وضعیت آنان رو به بهبودی است.

وی افزود: بیمارستان شهید بهشتی یاسوج تنها مرکز ترومای استان است و در روز حادثه، تیم مدیریت بحران این بیمارستان پذیرای 17نفر از مجروحان حادثه شدند.

رئیس بیمارستان شهید بهشتی یاسوج اظهار داشت: در روز حادثه یک جراح یورلوژیست، سه جراح عمومی، یک جراح مغز و اعصاب، یک جراح ارتوپد، سه پزشک عمومی، مسئولان بخش های بالینی، پاراکلینیکی، اداری و اعضای تیم مدیریت در بیمارستان حضور یافته و چهار سرویس جراحی عمومی، نوروسرجری، ارتوپدی و یورولوژی بیمارستان کار رسیدگی به مجروحان حادثه را بر عهده داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، سحرگاه دوشنبه یک اتوبوس مسافربری که از بندرعباس عازم اصفهان بود در کیلومتر 50 جاده یاسوج به اصفهان دچار حادثه شد.

در این حادثه 17 نفر زخمی شدند و پنج نفر هم جان خود را از دست دادند.

پلیس راه یاسوج علت این حادثه را سرعت زیاد اتوبوس و لغزندگی جاده اعلام کرده است.