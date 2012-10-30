بازار گرم ترجمه ادبی در برزیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بوک سلر، این توجه به حدی است که به طور میانگین از میان 20 کتاب پرفروش برزیل تنها 5 عنوان را نویسندگان برزیلی خلق کرده اند و با بررسی در میان 50 عنوان کتاب می توان به این نتیجه رسید که 32 درصد آنها توسط نویسندگان این کشور نوشته شده اند. در این میان درصد قابل توجهی از این کتاب ها را کتاب های غیرداستانی به خود اختصاص داده اند.

با این حال نویسندگان پرفروش برزیلی چون پائولو کوئلیو همواره مورد توجه مردم این کشور هستند و این نویسنده پرفروش از زمان انتشار جدیدترین کتابش با عنوان «دست نوشته یافته شده در آکرا» در فهرست پرفروش ها جای دارد. مارسلو روسی دیگر نویسنده پرفروش که نزدیک به 8 میلیون نسخه از کتاب هایش به فروش رسیده نیز از جمله نویسندگانی است که انتشار هر عنوان کتابش به یک رویداد فرهنگی این کشور بدل می شود.