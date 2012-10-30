به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست از مجموعه نشستهای سبک زندگی ایمانی که به سبک زندگی ایمانی از دیدگاه روانشناسان اختصاص داشت صبح امروز سه شنبه نهم آبان ماه با سخنرانی حجت الاسلام دکتر محمد تقی فعالی در خبرگزاری ایکنا برگزار شد.
فعالی در این نشست با اشاره به سبک زندگی ایمانی از دیدگاه روانشناسانه گفت: آلفرد آدلر برای نخستین بار این واژه را در سال 1922به کار گرفت. بنابراین این واژه در 90 سال گذشته جا افتاده است. مهمترین اصطلاحی که آدلر به سبک زندگی میپردازد اصطلاح درخت سبک زندگی است.
وی افزود: آدلر روانشناس، روانکاو و روان تحلیل گر ابتدا شاگرد فروید بوده و بعد همکارش شده و بعدها با فروید مخالف بوده است. متأسفانه مشاورههای روانشناسی ما بر مبنای تئوریهای باطل فروید است که الان در غرب منسوخ شده ولی در کشور ما اقبالی تازه به آن شده است.
این مدرس حوزه و دانشگاه تصریح کرد: آدلر بنیانگذار مکتب روانشناسی فردی است. مهمترین عنصر در روانشناسی او خلاقیت است او میگوید کودک بواسطه عنصر خلاقیت با محیط اطرافش آشنا میشود و قادر به ارتباط و تعامل با دیگر افراد میشود. آدلر معتقد هدف عنصر مهم خلاقیت است اینکه هرانسانی هدفی دارد و باید برای آن برنامه ریزی داشته و برای برنامه هم از خود تلاش و پشتکار نشان دهد.
وی تصریح کرد: این سه اصل همراه عنصر خلاقیت محور روانشناسی آدلر را تشکیل میدهند. ارزشها محور دوم ویژگیهای سبک زندگی در روانشناسی فردی است. مهمترین ویژگیای که آدلر برای سبک زندگی بیان میکند توجه به ارزشهاست. باورها و ارزشها رفتارها را سبب میشوند و آنها هستند که رفتار و کردار انسانها در این جهان را تشکیل میدهند. آدلر میگوید ارزشها قطب نمای نقشه زندگی انسانهاست.
فعالی با دو مثال از ارزشهای حاکم بر دهه 60 که ارزش ایثار و شهادت بود به دهه 90 اشاره کرد که دهه رفاه طلبی است گفت: 90 درصد ارزشهای مبتنی بر آیات قرآنی دهه 60 در دهه 90 کاهش یافته و چیزهای ارزش شده که با اسلام ناب سازگار نیستند. حالا چرا در این 25 سال اینطور شده هیچ کس مسئولیتش را قبول نمیکند.
وی افزود: ایدهآلگروی، هدفمندی و غایتمندی یکی از ویژگیهای مهم سبک زندگی در روانشناسی فردی آدلر است. روانشناسانِ شناختی، برعکس اینرا میگویند و آن این است که انسان نباید کمال گرا باشد.
وی تأکید کرد: حضرت علی هم دو دسته روایت دارد که به ظاهر در تضاد با هم هستند. اینکه در جایی میگوید طول امل (درازی آرزو) نکوهیده است و درجایی دیگر میگوید همت بلند داشته باشید. البته باید گفت این دو در ظاهر یک مفهومند اما دو چیز متفاوت هستند. اهداف به دو دسته دست یافتنی و دست نایافتنی تقسیم میشوند و اهداف دست یافتنی به دو دسته دم دستی و دور دست تقسیم میشوند. آنجایی که علی (ع) گفته است طول امل نداشته باشید یعنی دنبال اهداف دست نایافتنی نروید و آنجایی که گفته همت بلند داشته باشید یعنی اهداف دست یافتنی بلند مدت را تعقیب کنید. آیات و روایات خیلی عمیق هستند اما برخی حالت کلی دارند که اگر شکافته شوند نکات جالب آنها معلوم میشوند. روانشناسی آدلر و روانشناسی شناخت هم تضادشان اینچنینی است.
این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: یکی دیگر از نکاتی که آدلر پس از ویژگیهای روانشناسی سبک زندگی بیان میکند توجه به کارکرد زندگی است. فهم زندگی، نخستین کارکرد زندگی برای انسان است. انسان فهم از خود و دیگران- چه گذشتگان و چه کنونیان- پیدا میکند. بعد از این تعامل و ارتباط با دیگران شکل میگیرد. آدلر میگوید انسان باید به چیستی خودش برسد سپس به چیستی دیگران تا در راستای ایندو به تعامل خود با دیگران برسد. کارکرد دوم زندگی پیش بینی است.
فعالی درپایان یادآورشد: آدلر میگوید آزمون خود فرد و استفاده از آزمون و خطای دیگران زندگی انسان را سامان میدهد. واژه عبرت در قرآن هم یعنی در گذشته گرایی افراطی گذر کنیم و در آینده گرایی افراطی هم نباشیم بلکه حد ایندو یعنی از گذشته برای استفاده از آینده بهره بگیریم. تاریخ یعنی معبر و عبورگاه، انسانهای زرنگ کسانی هستند که به راههای بن بستی که دیگران رفتند نمیروند و راه های باز را انتخاب میکنند. زیرا قبل از ما همه راهها آزمایش شده است. قرآن میگوید راه شهوت و پرخاشگری و خشم به بن بست میرسد.
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