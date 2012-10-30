34 هزار تماس شهروندان شرق تهران با سامانه 137

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شادالوئی با اعلام این مطلب گفت: سامانه 137 منطقه از ابتدای سال 1391 تا کنون بیش از 34 هزار پیام دریافت کرده و با توجه به ماهیت و نوع پیامها نسبت به رفع و انجام آن اقدام شده است.

وی عنوان داشت: ناحیه 3 بیشترین تعداد پیام ثبتی از سوی شهروندان را به خود اختصاص داده و بیشترین رتبه رضایتمندی مربوط به ناحیه یک شهرداری منطقه 8 در نیمه نخست سال جاری است.

شادالوئی با اشاره به اینکه سامانه 137 پل ارتباطی شهروندان با شهردار است افزود: در تلاش هستیم تا با همکاری و همراهی بیشتر، سطح خدمات‌رسانی این سامانه به شهروندان را افزایش دهیم.

وی تصریح کرد: توجه به اطلاع رسانی، آموزش همگانی و مشارکت به عنوان سه رکن اساسی جلب مشارکت شهروندان، تولید محتوا و فرهنگ سازی جهت آشنایی و نزدیکی هرچه بیشتر شهروندان جهت استفاده ازخدمات این مرکز برای مشارکت در مدیریت شهری بخشی از رویکردهای مهم مرکز سامانه 137 است.