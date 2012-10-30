  1. جامعه
۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۵۴

34 هزار تماس شهروندان شرق تهران با سامانه 137

34 هزار تماس شهروندان شرق تهران با سامانه 137

شهردار منطقه 8 از ثبت 34 هزار تماس تلفنی در سامانه 137 از سوی شهروندان ساکن شرق تهران در نیمه اول سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شادالوئی با اعلام این مطلب گفت: سامانه 137 منطقه  از ابتدای سال 1391 تا کنون بیش از 34 هزار پیام دریافت کرده و با توجه به ماهیت و نوع پیامها نسبت به رفع و انجام آن اقدام شده است.

وی عنوان داشت: ناحیه 3 بیشترین تعداد پیام ثبتی از سوی شهروندان را به خود اختصاص داده و بیشترین رتبه رضایتمندی مربوط به ناحیه یک شهرداری منطقه 8 در نیمه نخست سال جاری است.

شادالوئی با اشاره به اینکه سامانه 137 پل ارتباطی شهروندان با شهردار است افزود: در تلاش هستیم تا با همکاری و همراهی بیشتر، سطح خدمات‌رسانی این سامانه به شهروندان را افزایش دهیم.

وی تصریح کرد: توجه به اطلاع رسانی، آموزش همگانی و مشارکت به عنوان سه رکن اساسی جلب مشارکت شهروندان، تولید محتوا و فرهنگ سازی جهت آشنایی و نزدیکی هرچه بیشتر شهروندان جهت استفاده ازخدمات این مرکز برای مشارکت در مدیریت شهری بخشی از رویکردهای مهم مرکز سامانه 137 است.

کد مطلب 1732032

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