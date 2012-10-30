طوفان سندی سازمان ملل را تعطیل کرد/ طغیان رودخانه های اطراف منهتن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، مقر اصی سازمان ملل متحد با صدور بیانیه ای اعلام کرد که در روز 29 اکتبر و بواسطه شدت توفان سندی تعطیل خواهد بود.

در شهر نیویورک و در جزیره منهتن، از ۳۷۵ هزار نفر از مردم خواسته شده تا خانه هایشان را ترک کنند، رودخانه های اطراف منهتن، طغیان کرده و آب این رودخانه ها وارد خیابان های شهر شده است.

درنتیجه این حوادث، مهمترین شرکت تامین انرژی نیویورک، برق حدود شش هزار و500 نفر از مشترکان را قطع کرده تا توفان آسیب بیشتری به مردم وارد نکند.

بر همین اساس سازمان ملل متحد و بورس نیویورک اعلام کرده اند که در روز سه شنبه تعطیل هستند.

سندی که ابتدا توفان استوایی بود و حالا به یک "ابر توفان" تبدیل شده است. سرعت وزش بادهای ناشی از توفان در لحظه ورود به خاک ایالت نیوجرسی، حدود ۱۲۹ کیلومتر بر ساعت بود.

وسایل حمل و نقل عمومی هم در شهرهای شرقی آمریکا در روز دوشنبه تعطیل بودند و سه شنبه هم قرار نیست که کار کنند.



مناطق ساحلی به علت خیزش امواج در معرض خطر زیادی هستند . در شهر "آتلانتیک سیتی" در ایالت نیوجرسی ۳۰ هزار نفر از شهروندان این شهر از خانه هایشان تخلیه شده اند و شهر تقریبا زیر آب است.

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا و میت رامنی رقیب او در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا هر دو سفرهای انتخاباتی خود را متوقف کرده اند. انتخابات سه شنبه هفته دیگر برگزار می شود و هر دو رقیب این روزهای باقی مانده را برای تبلیغات آخر خود کنار گذاشته بودند.

تحلیلگران سیاسی در آمریکا می گویند که اگر اوباما بتواند مدیریت خوبی از خود نشان دهد به انتخاب شدنش کمک می کند.

در پایتخت آمریکا هم مانند نیویورک، بالتیمور، فیلادلفیا و بوستون، حمل و نقل عمومی تعطیل شده است.

حدود ۱۴ هزار پرواز در آمریکا لغو شده و حرکت قطارها هم در شمال شرقی آمریکا به تاخیر افتاده است. پیش بینی می شود که توفان سندی دوازده ایالت آمریکا را تا ۳۶ ساعت آینده زیر باد و باران بگیرد.