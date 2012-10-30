شهروندان مراقب مامورنماها باشند/ لزوم ارائه کارت شناسایی ماموران آبفا

اسفندیار علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای تکریم حقوق شهروندی و به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی افراد سود جو از نام ماموران شرکت آب و فاضلاب، شهروندان باید در زمان مراجعه افراد با عناوین مختلف از جمله مامور قرائت کنتور، نصب انشعاب، تعویض کنتور، پیمانکار شرکت آبفا و...، پس رویت دقیق کارت شناسایی معتبر و پس از شناسایی کامل، همکاری لازم را با ماموران مبذول دارند.

وی ادامه داد: شهروندان در صورت مشاهده افراد مشکوک و فاقد مدارک شناسایی معتبر، در اسرع وقت مراتب را به دفتر حراست شرکت آب و فاضلاب منطقه خود، اطلاع دهند تا مساله از سوی ماموران حراست پیگیری شود.

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک های غرب تهران عنوان کرد: ارائه خدمات از طریق شرکت آب و فاضلاب، در مقابل درب منازل مشترکان اعم از تعویض کنتور آب، ترمیم، تعمیر و بازسازی شبکه رایگان است و ماموران خدماتی حق مطالبه هیچ گونه وجهی بابت خدمات ارائه شده، از مردم را ندارد و در صورت درخواست وجه نقد موضوع از سوی این شرکت قابل پیگیری است.

علیزاده افزود: شهروندان در مناطق تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک های غرب تهران، در صورت مشاهده افراد مشکوک تحت عناوین مامور آبفا که در قبال ارائه خدمات، تقاضای دریافت وجه نقد از مشترکان را می کنند، ضمن خودداری از پرداخت هرگونه وجه می توانند مراتب را بصورت غیر حضوری با شماره تلفن 44508335 (دفتر حراست) یا با شماره 122 و نیز از طریق ارسال پیامک به شماره 1000122 گزارش دهند.

وی اضافه کرد: شهروندان برای دریافت خدمات مانند خرید انشعاب و ... می توانند بصورت حضوری به امور مناطق شرکت مراجعه کنند و پس از طی مراحل اداری، با دریافت فیش، وجوه قانونی را فقط از طریق سیستم بانکی واریز کرده تا اقدامات لازم ازسوی شرکت برای ارائه خدمات انجام پذیرد.