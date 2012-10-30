کشف 10 تن مواد مخدر ازدریا/ افزایش 30 درصدی کشفیات سوخت

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی‌محمد سلامی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: تلاش‌های خوبی برای ایجاد روابط دوستانه با کشورهای همسایه صورت گرفته و روابط خوبی با این کشورها داریم و در آینده نزدیک نیز نشست مشترکی با همسایه‌های جنوبی برای بررسی مشکلات حفاظت از دریا خواهیم داشت.

وی از پیشنهاد به هفت کشور برای حضور در این نشست‌ها خبر داد و اضافه کرد: در حوزه دریای خزر اجلاسیه‌هایی بین پنج کشور حاشیه دریای خزر سالانه برگزار می‌شود و امسال نیز این اجلاسیه برگزار خواهد شد.

فرمانده دریابانی مرزبانی از وظیفه مرزبانی کشور برای حفاظت و حراست از حدود دو هزار و 700 کیلومتر مرز ساحلی کشور خبر داد و افزود: از این مرزها بیش از دو هزار و 80 کیلومتر مرز با خلیج فارس است و بیش از 600 کیلومتر نیز با دریای خزر است.

وی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری با هشت همسایه جنوبی و چهار همسایه شمالی کشور، گفت: امضای تفاهمنامه با عربستان و عمان هم در دستور کار است و امسال با سه کشور امارات، قطر و کویت تفاهم نامه همکاری در زمینه دریابانی داشتیم.

سلامی ادامه داد: در جنوب کشور یک‌هزار و صد کیلومتر از مرز دریایی استان هرمزگان و 870 کیلومتر از رمز دریایی استان بوشهر را پوشش می‌دهیم و در خطوط ساحلی کشور پاسگاه، پایگاه و ناوگروه‌های متعددی این وظیفه را انجام می‌دهند.

وی با بیان اینکه هیچ نقطه ساحلی بدون پایگاه دریابانی نداریم، به گشت‌های بازرسی و حفاظتی این پایگاه‌ها اشاره کرد و افزود: در استان بوشهر میزان کشفیات سوخت قاچاق 30 درصد رشد دارد.

فرمانده دریابانی استان بوشهر نیز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: وحدت رویه خوبی برای مقابله با کالای قاچاق در استان بوشهر شاهد هستیم که در سال‌های گذشته کمتر این وضعیت را شاهد بودیم به صورتی که 70 شناور حامل کالای قاچاق در سال جاری در استان بوشهر توقیف شده است.

قلندر لشکری به امادگی برای مقابله با قاچاقچیان دریایی اشاره کرد و افزود: در زمینه ترانزیت مواد مخدر که از مرزهای زمینی به سمت دریا سوق پیدا کرده تعاملات خوبی با استان‌های همجوار و پلیس‌های مواد مخدر داشته و داریم.

وی ارزش کالاهای قاچاق توقیف شده در استان از ابتدای سال تاکنون را حدود چهار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: عمده این کالاها شامل لوازم صوتی تصویری، قرص‌های نیروزا و lcd بوده ضمن اینکه کشف رسیور و تجهیزات ماهواره‌ای کاهش داشت.