ایران به هر تهاجمی پاسخی پشیمان کننده‌ خواهد داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، گفت: رژیم صهیونیستی قدرت جمهوری اسلامی ایران را در ابعاد مختلف مشاهده کرده و به آن آگاهی دارد لذا این قدرت را در خود نمی‌بیند که علیه کشورمان اقدام احمقانه‌ای انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: سران رژیم صهیونیستی با توجه به اینکه می‌دانند قادر به انجام عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی نیستند اما از سخن گفتن در این خصوص قصد بهره‌برداری دارند و با به راه انداختن یک جنگ روانی اهرم فشاری شوند بر کشورهای دیگر تا خواسته‌هایشان را تحقق بخشند هر چند در حال حاضر هم از این مواضع عقب نشینی کرده‌اند.



وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پایان تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با تمام توان در مقابل هر تهدیدی ایستاده است و به هر تهاجمی پاسخ پشیمان کننده‌ای خواهد داد.

