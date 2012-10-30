  1. سیاست
۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۰۵

سردار وحیدی:

ایران به هر تهاجمی پاسخی پشیمان کننده‌ خواهد داد

ایران به هر تهاجمی پاسخی پشیمان کننده‌ خواهد داد

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه ایران به هر تهاجمی پاسخی پشیمان کننده‌ خواهد داد، تصریح کرد: رژیم صهیونیستی قدرت جمهوری اسلامی ایران را در ابعاد مختلف مشاهده کرده و به آن آگاهی دارد لذا این قدرت را در خود نمی‌بیند که علیه کشورمان اقدام احمقانه‌ای انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، گفت: رژیم صهیونیستی قدرت جمهوری اسلامی ایران را در ابعاد مختلف مشاهده کرده و به آن آگاهی دارد لذا این قدرت را در خود نمی‌بیند که علیه کشورمان اقدام احمقانه‌ای انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: سران رژیم صهیونیستی با توجه به اینکه می‌دانند قادر به انجام عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی نیستند اما از سخن گفتن در این خصوص قصد بهره‌برداری دارند و با به راه انداختن یک جنگ روانی اهرم فشاری شوند بر کشورهای دیگر تا خواسته‌هایشان را تحقق بخشند هر چند در حال حاضر هم از این مواضع عقب نشینی کرده‌اند.
 
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پایان تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با تمام توان در مقابل هر تهدیدی ایستاده است و به هر تهاجمی پاسخ پشیمان کننده‌ای خواهد داد.
 
کد مطلب 1732048

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