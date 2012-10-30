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۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۵۳

قهرمانی:

استان زنجان به 69 درصد از تعهد اشتغالزایی خود عمل کرده است

استان زنجان به 69 درصد از تعهد اشتغالزایی خود عمل کرده است

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون کار تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان اشتغالزایی مورد تعهد استان زنجان در سال جاری را 24 هزار و 912 نفر اعلام و گفت: تا کنون 69 درصد این تعهد محقق شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیرا قهرمانی ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال استان زنجان افزود: هزار و 529 نفر از تعهدات اشتغالزایی استان مربوط به بخش مسکن است که 66 درصد در این بخش اشتغال ایجاد شده است.

وی تعهد اشتغال در بخش کشاورزی و خدمات را به ترتیب دو هزار و 206 و 9 هزار و706 نفر اعلام کرد و گفت : در بخش کشاورزی 35 درصد و در بخش خدمات 28 درصد اشتغال ایجاد شده است.

معاون کار تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان تعهد اشتغال در بخش صنعت و معدن استان را سه هزار و 300 نفر اعلام و گفت تاکنون 31 درصد در این بخش اشتغال ایجاد شده است.

قهرمانی تاکید کرد: تعهد اشتغال استان در بخش گردشگری هزار و 580 نفر است که تاکنون 458 نفر معادل 29 درصد اشتغال ایجاد شده است.

وی در ادامه  تعهد اشتغال در شهرستان زنجان را 10 هزار و 414 نفر یاد کرد و گفت : تا کنون پنج هزار و 189 نفر معادل 50 درصد اشتغال ایجاد شده است.


 

کد مطلب 1732050

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