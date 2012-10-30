عراق در برابر فتنه ها هوشیار باشد/ موضع ایران در قبال انتخابات آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در نشست هفتگی خود با خبرنگاران ضمن تبریک اعیاد پیش رو و همچنین میلاد امام هادی(ع) گفت: بزرگداشت هفته خلع سلاح را نیز به امید اینکه قدرت‌های دارنده سلاح‌های کشتار جمعی به نفع ملت‌ها دست از ذخیره سلاح‌های کشتار جمعی بردارند گرامی می‌داریم.

وی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات رئیس مجلس مبنی بر اینکه باید تکلیف آمریکا را روشن کنیم، گفت: اینکه آقای لاریجانی مطلبی را فرمودند خودشان در آ‌ینده توضیحات لازم را خواهند داد و تکلیف آمریکا را نیز از نظر من خدا باید روشن کند.

وی همچنین درباره دستگیری تعدادی از خبرنگاران در ترکیه و تحلیل روزنامه تهران تایمز مبنی بر اینکه اردوغان نخستین زندانبان خبرنگاران است، گفت: ادعاهای نقض حقوق بشر از سوی رسانه‌های غربی چیز قابل توجهی نیست. آنها درباره خیلی از موضوع‌ها ادعاهایی دارند که خود نیز باور نمی‌کنند و بهتر است خیلی به این موضوع توجه نکنیم آنها خودشان حقوق بشر را بیشتر نقض می‌کنند.

رایزنی های اخضر ابراهیمی ادامه دارد

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره گفتگوی تلفنی باقری و اشمیت معاونین دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و اینکه قرار شده جلیلی و اشتون نیز گفتگویی داشته باشند گفت: درباره تماس تلفنی باقری و اشمیت اطلاع رسانی شد و چنانچه برای تماس بین جلیلی و اشتون نیز توافقی صورت گیرد اطلاع رسانی می شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا طرح جدید اخضر ابراهیمی درباره سوریه در اختیار ایران قرار گرفته است، گفت: شاهد بودیم که تلاش زیادی برای آتش بس در سوریه صورت گرفت و شاید در مجموع این اقدام یک گام به جلو برای رسیدن به شرایط بهتر تلقی شود.

مهمانپرست ادامه داد: نقض آتش بس توسط گروه‌های مسلح نتوانست تحقق شرایط مطلوب را فراهم کند و باید تلاش‌ها ادامه پیدا کرده و همه کشورها شرایطی را فراهم کنند که زمینه آرامش در سوریه فراهم شود.

وی ادامه داد: اخضر ابراهیمی نیز در حال تلاش برای رایزنی‌های بیشتر است. تماس‌هایی گرفته شده و در حال ادامه رایزنی‌ها هستند. باید همه در این باره کمک کنند.

کشورها اجازه ندهند رژیم صهیونیستی از حریم هوایی آنها برای تجاوز استفاده کند

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره حمله رژیم صهیونیستی به کارخانه‌ای در جنوب سودان و عدم واکنش شورای امنیت گفت: متاسفانه همچنان شاهد تجاوزات و تعدی رژیم صهیونیستی نسبت به کشورهای منطقه هستیم.

وی با اشاره به اینکه در مساله سودان نیز سکوت سازمان‌های بین‌المللی ادامه دارد بیان کرد: باید نسبت به این مساله واکنش جدی نشان داده شود و کشورهای منطقه باید دقت کنند و اجازه ندهند که رژیم صهیونیستی از حریم هوایی آنها برای چنین تجاوزاتی استفاده کنند.

اگر 1+5 منطقی در مذاکرات شرکت کنند مساله به سرعت قابل حل است

مهمانپرست در پاسخ به سوال دیگری در این باره که رسانه‌های غربی از تلاش کشورهای 1+5 برای تدوین بسته جدید پیشنهادی به تهران و لغو برخی از تحریم ها خبر داده‌اند، گفت: اخبار متعددی در رابطه با بحث مذاکرات ایران و 1+5 منتشر می‌شود که هیچ کدام از آنها تا زمانی که به صورت رسمی از طرف نمایندگان کشورمان مطرح شود قابل توجه نیست.

وی ادامه داد:‌تیم مذاکره کننده هسته‌ای ما نقطه نظرات خود را اعلام کردند و منتظر پاسخ طرف مقابل بوده‌ایم. اگر 1+5 با یک رویکرد منطقی در مذاکرات شرکت کنند مساله به سرعت قابل حل است.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: کافی است که آنها از حقوق هسته‌ای و حق داشتن چرخه سوخت برای اهداف صلح آمیز برای ما را به رسمیت بشناسند و موضوع حل خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی در این باره که برخی از رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که کارخانه مورد هدف قرار گرفته در سودان مربوط به تسلیحات هسته‌ای ایران بوده است بیان کرد: مقامات مختلف هر نوع ارتباط هدفی که توسط رژیم صهیونیستی در سودان منفجر شده است با کشورمان را تکذیب کرده‌اند رژیم صهیونیستی برای سرپوش بر کارهای خود از این بهانه‌ها استفاده می کند. اینکه رژیم صهیونیستی بخواهد با استفاده از این بهانه ‌ها تهدیدات خود به کشورمان را اعمال کند تاثیر ندارد و اسرائیل ضعیف‌تر از آن است که در برابر قدرت بزرگی مانند ایران عملیات داشته باشد. این حرف‌ها نشانه ضعف آنها است و آنها به خوبی می دانند که با هر گونه اشتباه نظامی سرنوشت بدی در انتظارشان خواهد بود.

مهمانپرست درباره انتشار اخباری مبنی بر مذاکره ایران و آمریکا و دیدار ولایتی با مقامات آمریکایی گفت: اخباری که در رابطه با مذاکرات بین ایران و آمریکا منتشر می‌شود همه منابع آمریکایی دارند و بیشتر مصرف داخلی برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور را در پی دارند.

وی افزود: مسئولین کشور ما بارها هر گونه مذاکره‌ای با آمریکا را رد کرده‌اند و اگر واقعاً ادعاهایی در آمریکا برای تغییر رویکرد مطرح می‌شود باید این رویکرد را در عمل ارزیابی کرد نه با حرف‌هایی که هیچ پشتوانه‌ای ندارد و تنها احزاب آمریکا از آن بهره مند می‌شوند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: در رابطه با اینکه بین واشنگتن و انگلیس چه توافقی صورت گرفته نیز این مطلب را می‌توان از موضع‌گیری کشورها در قبال ایران بررسی کرد اما بهتر است کشورهای غربی از جمله انگلیس و آمریکا نیروهای نظامی خود را از منطقه بیرون ببرند تا منطقه آرامش پیدا کند و هم اینکه نیروها را صرف مشکلات داخلی این کشورها و بحران‌هایی که در ‌آینده در انتظارشان است بکنند.

موضع ایران در قبال انتخابات آمریکا

وی درباره موضع وزارت امور خارجه کشوران در قبال انتخابات آمریکا گفت: از نظر جمهوری اسلامی ایران هر دولتی که روی کار بیاید و حقوق ملت ها را محترم بشمارد و دست از خشونت با ملت ما برداشته و نسبت به گذشته اظهار ندامت کند می‌تواند به تدریج خاطره ملت ما را از اذهان کنار ببرد.

مهمانپرست افزود: هر فردی که روی کار بیاید اگر همان سیاست‌ها و دشمنی‌ها و خصومت‌ها با ملت ما را تکرار کند تاثیری جز اینکه ملت ما با عزم راسخ از استقلال کشور دفاع کند برایش نخواهد داشت چرا که ملت ما اجازه نمی‌دهند که فشارهای سیاسی و محدودیت‌ها هویت کشور را از بین ببرد.

وی درباره انتشار اخباری مبنی بر همکاری باکو و یهودی‌ها گفت: ایران و آذربایجان دارای روابط خوب و گسترده‌ای هستند و زمینه‌های همکاری ما را به سمتی هدایت می‌کند که از همه ظرفیت‌ها برای توسعه روابط استفاده کنند و نباید اجازه دهند روابط تحت الشعاع قرار گیرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: رژیم صهیونیستی بیش از اندازه در رسانه‌ها به عنوان یک عامل تاثیرگذار مطرح می‌شود. اسرائیل به این اندازه نمی‌تواند در رابطه کشور ما و آذربایجان قرار گیرد و همه باید دقت کنند که روابط کشورها تحت الشعاع رژیم صهیونیستی قرار نگیرد.

وی همچنین درباره آلوده سازی خزر از سوی یک شرکت نفتی و اقدامات ایران در این باره گفت: کشورهای حاشیه خزر در زمینه‌های مختلف از جمله محیط زیست فعال هستند و با همکاری همه کشورها حفظ محیط زیست را در دستور کار قرار داده‌اند. بارها این موضوع مطرح شده و همه باید پیگیری کنند که شرکت‌های نفتی دریای خزر را آلوده نکنند.

مهمانپرست همچنین درباره کشتار مسلمانان در میانمار و سکوت مجامع بین‌المللی گفت: متاسفانه درگیری‌های قومی در میانمار تا کنون تلفات انسانی بسیاری همراه داشته و همچنان ادامه دارد. باید همه تلاش کنند و جلوی این اتفاق گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه از طرف برخی از کشورها فتنه‌ای برای تبدیل درگیری‌های قومی به مذهبی در حال شکل‌گیری است بیان کرد:‌ مسلمانان باید در کنار بودایی‌ها در کشور میانمار زندگی مسالمت آمیز داشته باشند و درگیری‌ها‌ باید با کمک دولت میانمار و سایر کشورهای مسلمان هر چه زودتر خاتمه یابد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد:‌اینکه مجامع بین‌المللی و مدعیان حقوق بشر سکوت کرده‌اند افکار عمومی را بیشتر آگاه می‌کند که ادعای حقوق بشری آنها گزینشی و تنها برای نفع خودشان است و تبدیل به ابزاری در دست این قدرت‌ها شده است. ما از همه کشورهای مسلمان و سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی می‌خواهیم که اقدامات سریعی را در این باره صورت دهد.

وی درباره ورود نیروهای مختلف از جمله جدایی طلبان چین به سوریه و همچنین نقش سلفی‌ها در آشوب کشیدن لبنان افزود: بحرانی که در منطقه دامن زده می شود قطعاً اهداف آمریکایی و صهیونیستی را پیگیری می‌کند. ایجاد بی ثباتی در خاورمیانه تنها به نفع رژیم صهیونیستی و حامیان اوست.

مهمانپرست با اشاره به اینکه آنه برای ناامن کردن منطقه از همه گروه‌ها حتی گروه‌های تروریستی استفاده می کنند اظهار داشت:‌ ما به طور جدی به دنبال این هستیم که از ورود جریانات در سوریه جلوگیری کنیم. آنچه در این کشور باید اتفاق بیافتد و اصلاحات تنها توسط مردم سوریه شکل می‌گیرد که راه‌حل‌های ملی دارد.

وی ادامه داد: ورود افراد خارجی نشان می ‌دهد که کشورهایی در خارج از منطقه تمایل ندارند اصلاحات لازم توسط نمایندگان مردم و دولت به چارچوب توافقی برسد و تلاش‌های نمایندگان سازمان ملل نیز با مخالفت این کشورها روبرو می شود و تلاش می کنند این اقدامات به نتیجه نرسند.

سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: همین جریان و خط در داخل لبنان و سایر کشورهای منطقه نیز قابل مشاهده است و آنها به دنبال بی‌ثبات کردن منطقه هستند و فکر می‌کنند اگر کشورهای اسلامی و منطقه با یکدیگر درگیر شوند مجالی برای اسرائیل خواهد بود.

عراق باید در برابر فتنه هوشیار باشد

وی همچنین درباره فرود هواپیمای ایرانی در عراق برای دومین بار گفت: متاسفانه ادعاهای خارج از واقعیتی توسط کشورهای غربی نسبت به کشور ما مطرح می شود و آنها تلاش می کنند طوری وانمود کنند که در ناامنی در سوریه عامل اصلی آنها نیستند و فتنه انگیزی‌ها و ارسال سلاح به عهده آنها نیست.

وی تاکید کرد: آنها برای انحراف اذهان عمومی می‌خواهند با چنین ادعاهایی این جریانات را به گردن کشورهای دیگر بیاندازند که این اقدامات به نتیجه نمی رسد و مردم سوریه و منطقه می دانند چه کسانی به دنبال فتنه و چه کسانی به دنبال ایجاد ثبات هستند.

مهمانپرست تصریح کرد: دولت عراق هم باید با هوشیاری با این فتنه برخورد کنند و نباید اجازه دهد فتنه انگیزی در سیاست عراق تاثیر بگذارد. دو نمونه اخیر نشان داده که ادعاهای آنها کذب است و دولت عراق باید با ایستادگی اجازه ندهد این گونه اقدامات صورت گیرد.

وی درباره دیدار امیر بحرین از غزه گفت: اگر تحرکاتی که در رابطه با غزه و سرزمین فلسطین صورت می‌گیرد به منظور کمک به مردم فلسطین شکستن محاصره غزه و احقاق حقوق ملت فلسطین باشد باید استقبال کرد.

وی خاطرنشان کرد: کشورهای منطقه باید در مقابل رژیم صهیونیستی مقابله جدی داشته باشند و به صورت واقعی به کمک مردم فلسطین در شکستن حصارها قدم بردارند. در این چارچوب از هر یک از کشورهایی که بخواهند از ملت فلسطین حمایت کنند استقبال می کنیم.

وی همچنین درباره برقراری رابطه ایران با میانمار به منظور کمک به مسلمانان این کشور بیان کرد:‌ ما با کشور میانمار در رابطه هستیم و این رابطه ادامه دارد تنها در میانمار سفارتخانه نداریم که سفارت ما در بانکوک موضوعات را پیگیری می‌کند و سفیرمان ملاقات‌هایی با دولت میانمار انجام داده و توصیه ما این است که هم دولت میانمار و هم کشورهای دیگر تلاش کنند که مسلمانان به عنوان شهروندان میانمار از حقوق خود بهره مند شوند.

مهمانپرست در پاسخ به سوال دیگری درباره مصاحبه امیر عبداللهیان و اظهارات وی مبنی بر نشست معارضین سوری در تهران بیان کرد: ما تلاش زیادی می‌کنیم تا بین نمایندگان ملت سوریه و دولت سوریه گفتگوهای مختلفی را برای حفظ آرامش و اصلاحات صورت دهیم. تلاش‌ها در ادامه است و امیدواریم در آینده چنین جلساتی برای گفتگوهای سیاسی و رسیدن به توافق صورت گیرد.

پارلمان اروپا درخواست سفر به ایران را داشت

سخنگوی وزارت خارجه همچنین درباره لغو سفر هیات پارلمانی اروپا به تهران گفت: روابط پارلمانی بین کشورها کاملاً مرسوم است و ظرفیت برای توسعه همکاری ‌ها شناخته می شود. بین کشور ما و اروپا نیز این روابط وجود داشته و دارد و هم اکنون نیز هیاتی از پارلمان آلمان در ایران هستند.

وی با اشاره به اینکه پارلمان اروپا درخواست داشت که نمایندگان آنها به ایران بیایند و این امر نیز مورد استقبال مجلس بود بیان کرد: خیلی از کشورها تلاش کردند جلوی این سفر را بگیرند و نهایتاً‌ نیز با فشارهای کشورها هیات پارلمانی اروپا درخواستی را مطرح کرد که به عنوان پیش شرط مورد قبول ما نبود ما به هیچ کشوری اجازه دخالت در امور کشورمان را نمی‌دهیم و هر بار قصد آنها این بود که در امور کشورمان دخالت نکنند و بخواهند از روابط پارلمانی به نفع روابط دو جانبه استفاده کنند می توانند به ایران سفر کنند.

مهمانپرست در پاسخ به سوالی درباره نیاز به سوخت بالای 20 درصد برای زیردریایی‌ها و اینکه آیا ایران غنی سازی اورانیوم بالای 20 درصد خواهد داشت گفت: چیزی که در عمل فعالیت صلح آمیز هسته‌ای را مشخص می کند مذاکرات نمایندگان ما با گروه 1+5 است. مذاکرات دارای چارچوب روشن و شفاف است و بحث‌های متفرقه نیز در همان نشست‌های نمایندگان ایران و 1+5 قابل حل است.

وی ادامه داد: هر نوع فعالیت هسته‌ای صلح آمیز حق کشورهای عضو ان پی تی است و باید از حقوق کامل خود برای اهداف صلح آمیز بهره مند شوند. بحث هسته‌ای نیز از موضوع فنی عبور کرده و تبدیل به بحث سیاسی شده است.

سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد:‌به لحاظ فنی کاملاً روشن است که فعالیت هسته‌ای تا چه مرحله‌ای صلح آمیز است و این موضوع را کارشناسان فنی و مسئولین کشورها می‌دانند. به لحاظ حقوقی نیز کاملاً مشخص است که کشورها تا چه میزان اجازه بهره برداری دارند پس این صحبت ها بهانه‌ای برای فشار به کشور ما است و اگر بحث هسته‌ای ما با این کشورها حل شود بلافاصله بهانه‌ دیگری مطرح می‌شود.

واکنش به طرح اعزام ناظران به سوریه/ مذاکرات ایران-آرژانتین ادامه دارد

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به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره برگزاری مذاکره بین ایران و آرژانتین در رابطه با انفجار آمیا در ژنو گفت: درباره مذاکره بین نمایندگان ایران و آرژانتین حدود یک ماه پیش توافقی بین وزرای خارجه دو کشور صورت گرفت که در رابطه با پرونده آمیا مذاکره کنند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم کردن اقدامات تروریستی و رد هر گونه اتهامی به شهروندان خود آمادگی کامل را اعلام کرده که مسببین اصلی این حادثه پیدا شوند و معتقدیم در صورتی که مذاکرات و پیگیری ها به درستی انجام شود مسببین پیدا خواهند شد.

مهمانپرست تاکید کرد: مذاکرات در حال ادامه است و انجام خواهد شد تا به نتیجه روشن برسد.

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال پیشنهاد روسیه در این باره که ناظران بین المللی برای حل بحران سوریه به این کشور بروند، گفت: درباره سوریه و اقداماتی که باید صورت بگیرد پیشنهادات مختلفی مطرح شده است ولی تاکنون هیچ تصمیمی برای اینکه ناظران بین المللی در سوریه جمع شوند گرفته نشده است.

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به اینکه باید کمک کرد تا درگیری ها متوقف شود، بیان کرد: آتش بس موقت در ایام تعطیلات عید سعید قربان می توانست کمک اساسی به همه جریانات برای توقف درگیری ها باشد. باید تلاش ها را ادامه دهیم تا ارسال سلاح و اقدامات تروریستی در سوریه متوقف و فضای مناسب برای اصلاحات ملی فراهم شود.