ویژگی بیمارستانهایی که می توانند گردشگر سلامت بپذیرند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن امامی رضوی روز سه شنبه در نشست خبری که در غرفه وزارت بهداشت در نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی مطبوعات و خبرگزاریها برگزار شد، با اشاره به اقدامات انجام شده در جهت توسعه ارائه خدمات گردشگری سلامت در کشور، گفت: از حدود یک سال گذشته آییننامه ارائه خدمات گردشگری سلامت تدوین و ابلاغ شد. این اقدام بر اساس ماده 36 قانون برنامه پنجم توسعه صورت گرفت.
وی گفت: در حال حاضر کارگروه ویژه مربوط به توسعه خدمات گردشگری سلامت تشکیل شده است.
امامی رضوی تاکید کرد: مراکزی میتوانند خدمات گردشگری سلامت ارائه دهند که ارزشیابی درجه یک عالی داشته باشند. تنها این مراکز مجاز به ارائه خدمات بستری گردشگری سلامت هستند.
معاون درمان وزیر بهداشت افزود: همچنین مراکزی که میتوانند جذب گردشگر به داخل کشور داشته باشند، تعریف شدهاند. این مراکز مجوز دوگانه از وزارت بهداشت و سازمان گردشگری و میراث فرهنگی دریافت میکنند و با اقداماتی که برای جذب گردشگر سلامت انجام میدهند، بیماران را به مراکز ارائه خدمات معرفی میکنند.
امامیرضوی با عنوان این مطلب که دو تعریف برای گردشگر سلامت وجود دارد، گفت: نخست، آن دسته از افرادی هستند که سفرهای زیارتی و گردشگری به ایران می آیند ولی در طول سفر، خدمات سلامت نیز دریافت میکنند که آمار این افراد بسیار زیاد است. همچنین افراد دیگری هستند که با هدف درمان به ایران مراجعه میکنند که این گروه مورد هدف وزارت بهداشت است.
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