برگزاری یک هزار برنامه ایام امامت و ولایت در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، عادل جاسمیان‌فرد صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ویژه مراسم محوری جشن بزرگ سادات و عید سعید غدیر خم به همت بنیاد بین المللی غدیر شنبه 13 آبانماه 91 ساعت 9 صبح همراه با سخنرانی و مداحی در مصلای نماز جمعه مرکز استان، با حضور حضرت آیت الله صفایی بوشهری نماینده رهبر معظم انقلاب در استان و امام جمعه بوشهر و مسئولان لشکری و کشوری استانی برگزار می شود.

دبیر شورای هیئات مذهبی استان بوشهر در ادامه افزود: به همت بنیاد بین المللی غدیر بوشهر کنگره ملی شعر غدیر استان چهارشنبه 10 آبانماه 91 ساعت هشت و 30 دقیقه در سالن پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس برگزار می شود.

جاسمان فرد گفت: مراسم جشن عید غدیر به همت هیئت مذهبی محبین آل یاسین (ع) شهرستان و با همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی استان در دو شب متوالی 12 و 13 آبان ماه سالجاری مراسم با سخنرانی حجت الاسلام مصطفی میرزایی و مولودی خوانی کربلایی سید محمدصادق هاشمی و کربلایی عادل عباسیان ذاکران اهل بیت(ع) ساعت 19 و 30 دقیقه در مجتمع فرهنگی هنری آل یاسین (ع) شهر بوشهر برگزار می‌شود.

وی افزود: جشن بزرگ ولایت به مناسبت عید سعید غدیر خم با سخنرانی آیت الله صفایی بوشهری نماینده رهبر معظم انقلاب در استان و با مداحی مداحان رازقی پور و پولاد 13 آبان‌ماه 91 ساعت 20 در تکیه حضرت ابوالفضل (ع) هیئت مذهبی سائلین الزینب (س) کوی بهمنی بوشهر برگزار می‌شود.

دبیر شورای هیئات مذهبی استان بوشهر در ادامه اظهار داشت: به این مناسبت جشن بزرگ غدیر ویژه بانوان با هشت ایستگاه مشاوره دینی، پرده خوانی، امداد و سلامت، اکرام، صلواتی، بازی، شادی و نقاشی کودک به همت معاون امور بانوان بنیاد بین المللی غدیر استان، واحد خواهران هیئت مذهبی رزمندگان اسلام شهرستان، حوزه مقاومت بسیج خواهران کوثر و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سه شنبه 9 آبانماه 91 بعد از نماز مغرب و عشا در پارک بانوان خیابان امام رضا (ع) شهر بوشهر برگزار می شود.

وی در ادامه گفت: مراسم جشن به همین مناسبت به همت هیئت مذهبی محبین حضرت رسول (ص) در دو شب متوالی 12 و 13 آبان ماه سالجاری با سخنرانی حجت الاسلام نریمانی و با مداحی مداحان علیرضا پولاد و سید حسن هاشمی در تکیه رایة العباس (ع) کوی باغ زهرا شهر بوشهر بعد از نماز مغرب و عشا برگزار می شود.

وی از برگزاری مسابقه بزرگ زیباترین پیامک عید غدیر استان بوشهر خبر داد و در ادامه افزود: مردم ولایتمدار استان می توانند با ارسال زیباترین پیامک غدیر به سامانه 30008108 در این مسابقه که به همت هئیت مذهبی محبان اهل بیت (ع) بوشهر، اداره کل تبلیغات اسلامی استان و بنیاد بین المللی غدیر استان که برای چهارمین سال برگزار می شود، شرکت کنند.

این مسئول از برگزاری یک‌هزار مراسم و ویژه برنامه جشن بزرگ عید ولایت و امامت توسط هیئت های مذهبی شهرستان ها با همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی استان و بنیاد بین المللی غدیر استان در مساجد و حسینیه های استان بوشهر خبر داد و یادآور شد: روز عید غدیر که به نام عید ولایت نامیده شده، روزی است که مفهوم ولایت اسلامی به وسیله پیامر اکرم (ص) یک مصداق روشن و عینی پیدا کرد.