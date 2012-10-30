152 میلیون تومان از محل اجرای نیت واقف در گیلان به نیازمندان کمک شد

حجت الاسلام ولی عادلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پایه ریزی سنت حسنه وقف از مهمترین تمهیدات دین اسلام در راستای دور اندیشی و تامین آینده مسلمان است.

وی اظهارداشت: اگر این سنت مورد تبلیغ و ترویج قرار گرفته و همگان به آن هدایت و تشویق شوند نه تنها آثار مثبت و ماندگار دنیوی بلکه ثمرات اخروی فراوانی نصیب واقف خواهد شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان گفت: وقف نهادی است که از طریق آن مى توان بخش قابل توجهى از مشکلات و تنگناهاى جامعه را شناخت و اموال و دارایى هاى افراد نیکوکار را داوطلبانه در جهت رفع آنها به کار بست.

وی افزود: در بعد اجتماعى وقف همچون چترى بزرگ سایه خود را بر سر تمام نیازمندان و محرومان مى گستراند و جامعه را از فقر که عامل بسیارى از مفاسد اجتماعى، اخلاقى و سستى در ارکان دینى است، نجات مى دهد.

عادلی در ادامه از شناسایی 37 موقوفه در گیلان طی سال جاری خبر داد و یادآور شد: همچنین در این مدت یک میلیارد و 200 میلیون تومان از محل اعتبارات ملی و استانی به مساجد استان کمک شده است.