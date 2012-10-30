کشف یک گونه جدید مار دریایی در موزه

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان آکادمی سلطنتی هنرهای زیبای دانمارک در حال بررسی شیشه های پر از فرمالین مارها بودند که دو مار دریایی را یافتند که تاریخ جمع آوری آنها به دهه 1800 باز می گشت.

جان المبرگ از دانشگاه کریستیانتاد سوئد گفت: اما این دو مار ظاهر متفاوتی داشتند و به نظر نمی رسید به یک گروه واحد از مارها تعلق داشته باشند.

به گفته وی از اینجا بود که کار تحقیقات آغاز شد. پس از مقایسه مارهای دریایی با دیگر گونه های مشابه در دیگر موزه های اروپا، آشکار شد که این مار یک گونه متفاوت و مجزا است.

این گونه تازه کشف شده مار دریایی موزاییکی که به خاطر الگوی پوستی غیرمعمولش به این نام خوانده شده است، در یکی از محیط های در معرض خطر نابودی جهان یعنی صخره های مرجانی حاره ای در اطراف شمال استرالیا و جنوب گینه نو زندگی می کند.