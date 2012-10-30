جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده پیش از ظهر سه شنبه در همایش پلیس ، مشارکت و امنیت با اشاره به اینکه آذربایجان غربی با توجه به هم مرز بودن با سه کشور خارجی در بعضی از اقلام و کالاها توسط سودجویان دچار مشکل می شود افزود: باید نسبت به این موضوع ها دغدغه بیشتری داشته و تلاش کنیم کالاهای قاچاق وارد استان ما نشود.

وی درادامه به بلوغ کاری عوامل نیروی انتظامی در سطح کشور و استان اشاره کرد و افزود: دشمنان انقلاب اسلامی تلاش می کردند اجلاس غیرمتعهد ها را ناامن جلو دهند که با حضور مقتدرانه پلیس، این اجلاس به خوبی برگزار شد.

جلال زاده یادآور شد: نیروی انتظامی امتحان خود را به خوبی در این اجلاس پس داد و در یک قواره بین المللی کاری کرد که دشمنان انقلاب اسلامی مایوس شوند.

وی از نیروهای انتظامی و دستگاه های ذیربط خواست تا با همدلی و وحدت برای کاهش جرائم در استان تلاش کنند و استانداری نیز هر کمکی که لازم باشد در اختیار پلیس قرار خواهد داد.

استاندار آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی با موفقیت تحریم ها را پشت سر خواهد گذاشت گفت: اجازه نخواهیم داد خواب دشمنان انقلاب اسلامی تعبیر شود .

وی، نشاط و شادابی موجود در جامعه ایران را نشانگر روند رو به رشد نظام در تمام بخش ها دانست و اظهار داشت: به رغم تصور دشمنان تحریم ها نتوانسته است در میان ملت ما یاس و ناامیدی ایجاد کند.

جلال زاده افزود : امروز که در ظاهر با چالش اقتصادی رو به رو هستیم ، ما مسئولین باید ابتدا افکار عمومی را نسبت به اقتصادی کشور روشن کنیم، بعد با برنامه ریزی های صحیح و علمی اقتصادی کشور را در مسیر رشد قرار داده و سپس با برنامه ریزی توطئه های دشمنان را خنثی کنیم.

استاندار آذربایجان غربی در ارتباط با اجرای به موقع و سریع طرح های مهر ماندگار استان نیز گفت: دولت تلاش می کند تحریم ها خللی در روند اجرای طرح های مهر ماندگار به وجود نیاورند و این طرح ها به موقع به بهره برداری برسند.