تغییر در چگونگی پرداخت وام ودیعه مسکن/ 2 تا 3 میلیون تومان به ازای هر واحد

مجید کیانپور امروز سه شنبه با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نوزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در خصوص پرداخت وام ودیعه مسکن به خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر موافقتنامه ای را با بانک صادرات تنظیم کردیم که براساس آن، به حدود یک هزار واحد مسکونی وام ودیعه مسکن پرداخت می شود.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران افزود: البته این وام به پلاک هایی تعلق می گیرد که واحدهای خود را در قالب بلوک شهری تجمیع می کنند و این یک سیاست تشویقی برای افزایش تجمیع در بافت های فرسوده است.

وی اظهارداشت: بانک صادرات بانک عامل پرداخت ودیعه مسکن است و به واحدهایی که بصورت بلوک شهری تجمیع میشود 2 تا 3 میلیون تومان وام ودیعه مسکن اختصاص می یابد.

کیانپور با تاکید بر اینکه به واحدهای ریزدانه تسهیلات ودیعه مسکن تعلق نمی گیرد، بیان کرد: این طرح به دنبال این است که از درجا سازی جلوگیری در بافت فرسوده جلوگیری شود و مردم به تجمیع در بلوک های شهری علاقه نشان دهند تا هم فضای شهری به درستی شکل بگیرد و هم ساخت و سازها براساس معماری ایرانی - اسلامی باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در گذشته به پلاک های ریزدانه هم تسهیلات ودیعه مسکن تعلق می گرفت اما الان سیاست این نیست، اظهار داشت: این اقدام فرهنگ مشارکت و تعامل که باعث نوسازی می شود را توسعه می دهد.

وی در پاسخ به این پرسش که میزان وام ودیعه در کلان شهرها جوابگوی رهن مسکن نیست، بیان کرد: به دنبال این هستیم تا با رایزنی با بانک عامل، بتوانیم رقم وام ودیعه مسکن را افزایش دهیم.