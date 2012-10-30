به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام بنی احمدی در آیین تجلیل از خانواده قرآنی استان البرز که پیش از ظهر سه شنبه برگزار شد اظهار داشت: قرآن آیین نامه تمام و کمال زندگی بشریت است و باید تلاش شود مهجوریت قرآن در جامعه از بین برود.

وی افزود: قرآن باید در همه مراحل زندگی الگو و سرمشق بوده و باید معانی و مفاهیم قرآنی را به دل جامعه و در بطن زندگی خود وارد کنیم.

وی تصریح کرد: تجلیل از خانواده های قرانی و برترین های قرانی تلاش در این جهت است که قرانی بودن و انس با قرآن را یک ارزش در جامعه معرفی کنیم.

حجت الاسلام بنی احمدی گفت: قرآن و اهل بیت دو گوهر ارزشمند و گرانبهایی است که پیامبر برای ما امانت گذاشته و امروز دشمنان اسلام به خوبی به اهمیت و بهای این دو ارزش و امانت گرانبها پی برده و فهمیده اند که ایران و دیگر کشورهای اسلامی هر چه دارند از این دو امانت گرانبها دارند.

وی تاکید کرد: همین امر باعث شده که امروز دشمن همه توان و انرژی خود را صرف خدشه دار کردن ارزش های اسلامی کند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه البرز گفت: در جامعه اسلامی، الگو و ارزش باید قرآن باشد و مطمئن باشیم که حفظ قران یک اعتبار ماندنی و تضمین و بیمه آدمی در آینده در برابر تهدیدها و آسیب های اجتماعی است.