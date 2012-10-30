حمایت هواداران از عوامل رشد تیم تراکتورسازی است

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل اعتمادی امروز در خصوص دیدار تیم تراکتورسازی برابر داماش گیلان اظهار داشت: ما در دو بازی قبلی عملکرد خوبی داشتیم و اکنون مصمم هستیم تا با شکست تیم داماش سومین برد متوالی خود در هفته های اخیر را کسب کنیم.

وی ادامه داد: اکنون شرایط خوبی بر تیم تراکتورسازی حاکم است و ما در بازی فردا تلاش خواهیم کرد تا هواداران را با خوشحالی روانه خانه هایشان کنیم.

اعتمادی در خصوص پیروزی هفته گذشته تراکتورسازی برابر سپاهان گفت: بازی بسیار خوبی انجام دادیم و نشان دادیم تیمی قدرتمند حتی در خارج از خانه هستیم. حریفی قدر را شکست دادیم که قهرمان فصل گذشته بود و از این بابت خیلی خوشحال هستیم .

وی ادامه داد: امیدوارم روند پیروزی هایمان ادامه پیدا کند و بتوانیم جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت کنیم و برای مردم خوب آذربایجان افتخار آفرینی کنیم.

سنگربان مطمئن تراکتورسازان در خصوص عملکرد خود در این بازی گفت: در این بازی با تمام وجود سعی خودم را کردم تا عملکردی خوب داشته باشم. بطور قطع باید مردم در این خصوص نظر بدهند ولی با این حال خودم خوشبختانه از عملکردم در این بازی رضایت دارم.

وی افزود: هر روز در تمرینات تمام تلاش خودم را به کار می گیرم تا همچنان شرایط ایده آل بدنی ام را حفظ کرده و برای تیم تراکتورسازی بازی به بازی بهتر عمل کنم.

اعتمادی روند نتیجه گیری تیم تراکتورسازی در هفته های اخیر را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: ما در هفته های ابتدایی می توانستیم بهتر نتیجه بگیریم ولی در حال حاضر نتایج خوبی کسب می کنیم و سعی خواهیم کرد تا در ادامه فصل نیز این روند رضایتبخش را تداوم دهیم.

وی اضافه کرد: روند رو به رشد تیم ما در هفته های اخیر بدون شک ناشی از حمایت هواداران، عملکرد خوب کادر فنی، پشتیبانی مدیریت باشگاه از مجموعه تیم و هماهنگی و تلاش بازیکنان به دست آمده که امیدوارم این اوضاع خوب همچنان بر تیم تراکتورسازی تبریز حاکم باشد.